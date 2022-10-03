要讓現代人與經典古籍對話 退休教授張麗珠創設《中讀網》
電腦太便利，谷歌大神更是無所不能，方便到數學不必算、文章解釋不必記、英文文法不必會，查了就有，甚至作文也不必寫，只要輸入題目，就能寫得比自己好的網路文章，到處農場文……，張麗珠為此憂心忡忡。為了避免因資訊爆炸而使得文化素養高度空洞化，於是，她集結有志之士籌設了《中讀網》。
《中讀網》（https://readc.info/）以流暢的白話語體文，細說傳統文化的美好。創辦人張麗珠說，中華文化是歷史與時代的巨人，想要爬上巨人肩膀，需要有能夠溝通古今的橋梁，作為今人和經典的對話平台，《中讀網》就是想擔任這座橋梁。
發起人張麗珠，是隱居在八卦山下、潛心著述達四十年的彰化師大國文系退休教授。幼時，她經歷過軍公教配給麵粉的時代，那時每戶人家的孩子，頭上都有癩痢頭、腳上有著紅豆冰，但當時大家都熱愛中華文化，唐詩宋詞很多人能夠琅琅上口。在科技高度發達、理工掛帥的今天，她集結了一群中文領域的資深教授、專業博士，想要保存經典文化、提升社會風氣，尤其希望能夠重振閱讀習慣。
《中讀網》的內容涵蓋了視頻影片、中國哲學、詩、詞、文、語文教育、成語、經典故事、兒童床邊故事等，目的是為了讓傳統文化能夠向下紮根。自7月9日上線以來，累積了逾7萬的閱讀數。張麗珠說表示，這是鼓勵、也是鞭策，「鞭策我們寫出更多好文，更多貼近文本的詮釋佳作。」
目前網站需要克服的困難，主要是時間以及有限的人力、經費問題。因為要在限定時間源源不絕地寫作，需要強力的後盾，需要技術專業與設備的提升，畢竟「利其器」才能更「善其事」。張麗珠希望能有更多人投入、協助推廣，希望達到全民閱讀《中讀網》的目標。為此，她大聲呼籲：「逆風飛翔，需要你的支持！」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言