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要讓現代人與經典古籍對話 退休教授張麗珠創設《中讀網》

聯合新聞網／ 台北訊
111年5月舉行《中讀網》籌備會議的歷史畫面。張麗珠／提供
111年5月舉行《中讀網》籌備會議的歷史畫面。張麗珠／提供

電腦太便利，谷歌大神更是無所不能，方便到數學不必算、文章解釋不必記、英文文法不必會，查了就有，甚至作文也不必寫，只要輸入題目，就能寫得比自己好的網路文章，到處農場文……，張麗珠為此憂心忡忡。為了避免因資訊爆炸而使得文化素養高度空洞化，於是，她集結有志之士籌設了《中讀網》。

《中讀網》（https://readc.info/）以流暢的白話語體文，細說傳統文化的美好。創辦人張麗珠說，中華文化是歷史與時代的巨人，想要爬上巨人肩膀，需要有能夠溝通古今的橋梁，作為今人和經典的對話平台，《中讀網》就是想擔任這座橋梁。

發起人張麗珠，是隱居在八卦山下、潛心著述達四十年的彰化師大國文系退休教授。幼時，她經歷過軍公教配給麵粉的時代，那時每戶人家的孩子，頭上都有癩痢頭、腳上有著紅豆冰，但當時大家都熱愛中華文化，唐詩宋詞很多人能夠琅琅上口。在科技高度發達、理工掛帥的今天，她集結了一群中文領域的資深教授、專業博士，想要保存經典文化、提升社會風氣，尤其希望能夠重振閱讀習慣。

《中讀網》的內容涵蓋了視頻影片、中國哲學、詩、詞、文、語文教育、成語、經典故事、兒童床邊故事等，目的是為了讓傳統文化能夠向下紮根。自7月9日上線以來，累積了逾7萬的閱讀數。張麗珠說表示，這是鼓勵、也是鞭策，「鞭策我們寫出更多好文，更多貼近文本的詮釋佳作。」

目前網站需要克服的困難，主要是時間以及有限的人力、經費問題。因為要在限定時間源源不絕地寫作，需要強力的後盾，需要技術專業與設備的提升，畢竟「利其器」才能更「善其事」。張麗珠希望能有更多人投入、協助推廣，希望達到全民閱讀《中讀網》的目標。為此，她大聲呼籲：「逆風飛翔，需要你的支持！」

專訪陳鼓應教授（左）的內容收入《中讀網》「當代紀事專區」。張麗珠／提供
專訪陳鼓應教授（左）的內容收入《中讀網》「當代紀事專區」。張麗珠／提供

專訪曾昭旭教授（左）的內容收入《中讀網》「當代紀事專區」。張麗珠／提供
專訪曾昭旭教授（左）的內容收入《中讀網》「當代紀事專區」。張麗珠／提供

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