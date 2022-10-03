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中科二期挨轟加劇空汙環評要再審 吳政忠：會盡量配合

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
國科會主委吳政忠今天在國科會委員會議後接受媒體聯訪。記者趙宥寧／攝影
國科會主委吳政忠今天在國科會委員會議後接受媒體聯訪。記者趙宥寧／攝影

科技部中部科學園區管理局擬推動中科台中園區擴建二期開發計畫。今天環評初審，中科管理局首度提出縮減規模方案，但幅度僅約5%，民間團體質疑此案將加劇中部空汙、排擠中火減排空間，環評委員要求加強生態監測、強化空汙抵換比例，決議補正再審。國科會主委吳政忠表示，科學發展與環境永續必須要雙贏，會再回頭請管理局依環評意見盡量配合。

中科二期開發計畫今天歷經三小時審查，閉門會議上，有環評委員認為修正後即可送環評大會審查，部分委員也持中立不表態，但也有幾位委員認為，廢棄物、生態監測等部分仍有需要提出更具體規畫，且此次是縮減規模後第一次審查，應更加審慎、周全，最終決議補正再審。

有媒體關心，中科二期環評再度延宕，是否會影響廠商投資意願？國科會主委吳政忠今天在國科會委員會議後受訪表示「應該不會」，他表示，將請管理局依照環評意見盡量去修正、配合，很多環評意見也是對的方向。

吳政忠也舉例，如南科三期當時要保留古蹟，管理局稍微縮減一下範圍就過。他認為，科學園區佈局與發展，必須跟環保與在地生活盡量結合，科學發展與環境永續必須要雙贏，如果能這樣做，也能成為世界的典範，會努力達成環評的建議。

環評 國科會 吳政忠

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中科二期擴建首度提縮小規模 挨轟加劇空汙環評要再審

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