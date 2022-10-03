義起尞新北！新北市客家義民爺文化祭 海內外萬人大合唱跨時空參與祭祀大典

值年爐主新北市客屬崇正會-曾瀚霖理事長恭讀客語祝文，其子-曾奕文恭讀英文祝文。 圖／新北客家局提供

新北市年度最盛大客家義民爺文化祭活動，昨日(10/2)一早由各區客屬社團及50組毛寶貝家庭所組成的3,000人挑擔奉飯隊伍揭開序幕，透過踩街遊行展現客家文化特色，行出寵物友善環境的行動。昨日上午11時由新北市長侯友宜與客家委員會楊長鎮主任委員及各界貴賓、客屬社團，於新北市市民廣場舉行莊嚴的祭祀大典，今年值年爐主新北市客屬崇正會-曾瀚霖理事長恭讀客語祝文，並首創由其子-曾奕文以英文恭讀祝文代表世代傳承，透過英文及網路將客家文化推廣至全球，同時也突破跨時空限制，攜手與西班牙、越南、南非、泰國等多個海外客家社團，透過視訊連線方式，眾人齊心行三獻禮，共同虔誠祈求風調雨順、國泰民安。

新北市侯市長友宜致詞。 圖／新北客家局提供

今年重金禮聘客家金曲創作歌手東東樂團主唱湯運煥，重新改編《老山歌》、《來去新北市》及《平板山歌》這三首客家歌曲，分別呈現出傳統客家山歌優美婉轉的韻味、活潑輕快充滿童趣的客家童謠，及帶有流行樂風貌的客家搖滾山歌，在大典最後邀集新北市幼兒園、國小、大專等及海內外客屬社團，共同獻唱這三首客家歌曲，以萬人大合唱歌頌義民爺展現新北都會客家海內外老中青共舉的盛況。

侯友宜市長向義民爺祈福平安。 圖／新北客家局提供

新北市義民爺文化祭主祭大典圓滿落幕。 圖／新北客家局提供

狗狗踩街遊行。 圖／新北客家局提供

侯友宜市長表示，新北市每年都會舉辦義民爺文化祭，非常感謝新北市67萬客家鄉親熱情的參與，今年活動更是以寵物友善環境為題，首度舉辦的狗狗踩街遊行，邀請50個家庭的成員及毛寶貝和新北市政府警察局警犬隊、新北市政府消防局搜救犬隊、惠光導盲犬學校等英雄犬共同參加客家的重大祭典，推廣友善城市-樂活新北。

侯友宜進一步表示，義民爺最重要的就是「忠義」兩個字，義民爺是我們客家最重要精神意義的代表，象徵前人保家衛國的態度，為我們國家盡一份忠義；四年來新北市蓋了五座哈客館，讓客家鄉親可以就近泡泡茶、說說自己的語言延續客家文化，未來將持續規劃哈客館的建置，希望大家都有機會進到哈客館，體驗客家文化，現在新北客家文化園區可以提供市民鄉親一個完善體驗客家文化具在地特色的優質休閒空間，包含生態及親子互動，提升遊客舒適休憩之景觀綠地，並規劃了生態池區、茶山區、藍染體驗區、客家農事區及埤塘區等場域，那裏已經變得很不一樣，有空大家可以去走走，尤其新北市這幾年有長足的進步，從五股垃圾山變夏綠蒂、塭仔圳的文化改變加上軌道建設，新北市有客家族群的支持，會越來越來好，也歡迎海外的朋友回到臺灣，可以來到新北市走走。

新北市客家局表示，義民爺文化祭舉辦至今已邁入第25年，透過多元、創新的結合，規劃出老少皆宜的系列活動，兩日活動社團鄉親更是透過輪番上陣帶來101班展演節目，透過載歌載舞的傳統技藝特色與現代流行元素結合，展現新客家面貌；另外，榮興客家採茶劇團演出的客家大戲，也讓市民朋友看到精緻的客家文化美學。此外，客家鄉親更是攜手打造40組兼具美學與文化意涵的創意神豬，透過用趣味化、藝術創作的方式保留普渡文化，來替以往的殺豬公，使得文化信仰與動保議題達雙贏局面，賦予傳統信仰新意義。(新北市政府客家事務局廣告)