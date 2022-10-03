林氏璧列日本疫情前後8變化「體感變便宜」 網友大推第七點很重要

我國預計於10月13日實施入境免居隔「0+7」新制，解除觀光禁團令，不少哈日族已買好機票準備衝去日本。前台大感染科醫師林氏璧今年暑假在日本待了40天，常被問到「覺得經過三年，日本有什麼變化？」，於是他整理了疫情前後日本的改變。

林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」粉專分享，日本與三年前相比的改變及提醒去旅遊時要注意哪些事。

日本人基本上還是有在防疫且已融入生活。不過經歷了七波疫情，人們對疫情都已經淡然處之不會大驚小怪。在後疫情時代去日本，當然我們也要有所準備。

2.自助結帳，自助購票變多，減少人與人接觸

這可說是因應疫情的進步，林氏璧表示，「這趟幾乎沒有拿出現金結帳的必要」，在超市，便利商店都有自助結帳的選擇。

3.物價上漲或縮水，但因為日幣貶，體感變便宜

全世界都在通膨，日本也不例外。大和壽司都漲價到5000日幣左右，有些餐廳則是價錢沒漲，但東西縮水了。不過因為日幣對台幣已經跌到0.22上下，經歷過0.3~0.39年代的他認為，「體感上是變便宜了啦」。

4.上網工具大洗牌，e-SIM卡成主流

這兩年一些公司倒了，一些還苦撐著。值得一提的是有更方便的上網選擇：e-SIM卡，沒有實體卡，不需更換原本的SIM卡，還是可接電話或是簡訊，非常方便！但e-SIM目前主要是支援近年機種的i-phone，其他手機支援還有限。

5. 不再提供免費塑膠袋

就像在國內一樣，可能也要隨身準備個購物袋喔。但免稅品特別包裝的袋子還是塑膠的。

6.大國藥妝店幾乎消失。Sugi藥局大舉展店

林氏璧表示，「這趟旅行只看到兩間大國」。大國因應疫情收了大多數的實體店，轉往網路經營。取而代之的是Sugi藥局，到處都是。

7.少了觀光客，中國觀光客一時半刻還去不了

少了觀光客，當然會少了許多人潮。到熱門的餐廳排隊時間便可減少許多。請大家把握這段黃金時間，沒有這麼多觀光客的日本，逛起來真的很舒服。

8.店員不會辦退稅，不會說英文？

林氏璧八月在東京辦過四、五次退稅，都遇到一些困難，「因為很多店員忘記，或是根本沒有辦過退稅」。他相信隨著觀光客回來，如何辦退稅、不會講英文或中文的店員等等的問題應該都會逐步恢復。另外補充，目前退稅已經不用貼在護照上了，資料會直接電子傳輸到海關。