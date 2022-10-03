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台灣半導體研究中心交接 陽明交大教授侯拓宏接棒

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
由國研院林法正院長(中)監交，半導體中心邱佳松代理主任(左)將印信交接給侯拓宏主任(右)。圖／國研院提供
由國研院林法正院長(中)監交，半導體中心邱佳松代理主任(左)將印信交接給侯拓宏主任(右)。圖／國研院提供

國家實驗研究院今天舉行台灣半導體研究中心主任交接典禮，由陽明交通大學電子研究所講座教授侯拓宏接任。國研院長林法正表示，侯主任在台灣半導體研究中心過去所積累的成果上，能扮演台灣半導體產業發展背後的堅強後盾，持續精進下世代半導體研發環境的建置工作，培育國內半導體元件、晶片及系統設計等相關領域的高階技術人才。

台灣半導體製造與封測產值全球第一，晶片設計全球第二，半導體產業具有重要的科技戰略地位。面對歐美日韓中等國的強勢挑戰，台灣半導體研究中心深耕高階碩博士實作研究人力的培育工作，在過去綠能旗艦、智慧機械、半導體射月等大型政策計畫所積累的成果上，扎根厚植台灣半導體製造領域人才培育環境。

新任台灣半導體研究中心主任侯拓宏，是交通大學電子工程學系學士、碩士，在台積電工作4年後，赴美攻讀康乃爾大學電機工程博士，2008年取得博士學位，旋即返國進入交通大學（現陽明交通大學）電子工程學系（現電機工程學系）及電子研究所任教，曾任陽明交通大學副研發長、電子與資訊研究中心副主任、電機資訊國際學位學程主任、電機電子工程師學會（IEEE）台北分會監事、工研院電子與光電系統研究所合聘教授，現為IEEE台北分會理事、國科會A世代半導體專案計畫召集人。

侯拓宏專長為非揮發記憶體、類神經與記憶體內運算、金屬氧化物薄膜電晶體、二維層狀材料與元件，曾兩度獲得科技部（現國科會）傑出研究獎、吳大猷先生紀念獎、中國電機工程學會傑出電機工程教授獎、工研院傑出研究獎金牌、交通大學優良教學獎等榮譽，並發表學術研究論文超過250篇。

侯拓宏致詞時，感謝葉文冠前主任過去8年以來為半導體中心所打下的基礎。他表示，半導體中心在國科會長期支持下，已建立厚實的半導體實作訓練能量，面對激烈的國際競爭與複雜的技術發展，半導體中心未來除持續強化研發及育才工作外，並將聚焦下世代電晶體技術、人工智慧與物聯網晶片設計、化合物半導體晶片、新興記憶體運算架構、三維晶片與異質整合等關鍵技術領域。

侯拓宏說，他將秉持國研院的願景「追求全球頂尖、開創在地價值」（Global Excellence、Local Impact），打造半導體中心成為世界級半導體技術研發與人才培育的搖籃，協助台灣半導體產業界維繫國際競爭力。

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