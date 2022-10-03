憂心氣候變遷 葛望平：企業要做選擇，決定明天跟未來

歐萊德、聯合報、願景工程基金會今年組成「解凍格陵蘭」採訪團，專題報導推出引發回響，歐萊德董事長葛望平上月也首度在紐約發表紀錄片，呈現格陵蘭現況，警示世界關注氣候變遷。葛望平說，氣候變遷已是不爭事實，時間有限，每個企業、國民都要做出選擇，「決定明天跟未來」。

為關心氣候變遷，歐萊德今年發起倡議，與聯合報、願景工程基金會組成「格陵蘭遠征隊」，前往北極圈採訪及拍攝紀錄片。葛望平上月受邀參加紐約聯合國大會氣候周的「全球生物多樣性峰會」，並首度公開發表「解凍格陵蘭」紀錄片精華版，引起各界關注。

葛望平近日剛從紐約返台並接受聯合報專訪，他表示，年底就要召開COP27，很多議題需要國與國之間參與，「沒有人是局外人」，企業則可透過專業警醒世人，因此歐萊德決定拍攝紀錄片，希望呈現格陵蘭的氣候變遷現況。

「此次到格陵蘭，一到現場只有三個字，哇、哇、哇！」葛望平說，格陵蘭跟一般人想像差距太大，他從飛機往下看「宛如一片星河」，因為藍色海洋上有密密麻麻的碎裂冰山，相當震撼，冰蓋上還有融冰湖，代表因高溫融化甚至下雨過，「以前雖聽科學家描述過，但親眼目睹卻打寒顫」。

葛望平說，採訪團抵達格陵蘭後就立刻前往羅素冰川，冰川一般都是跟海水銜接，位於冰峽灣出海口處，但羅素冰川卻要往內陸走，因為冰川已經因為暖化而退縮到內陸，他在現場更看到冰川碎裂、聽到宛如打雷的巨大聲響。

「解凍格陵蘭」此行採訪格陵蘭前總理庫皮克‧克雷斯特（Kuupik V. Kleist）、多個科學家、農漁民、考古學家、聯合國兒童基金會、能源公司等各行各業的受訪。葛望平說，採訪團還在西西穆特（Sisimiut）找到海漂垃圾，是一台型號非常久遠的電視機，更驚人的是「台灣製造」，他看到下巴都掉下來。

葛望平說，台製電視機經過全球供應鏈送到經銷商、客戶手上，最後漂到北極海洋，「你的垃圾即使不丟在你家門口，卻還是存在地球上」。最後歐萊德帶回這台電視，準備展示在環境教育館展示，提醒企業在經營思維上要妥善評估氣候環境議題。

葛望平說，格陵蘭已經開始做好氣候變遷的因應跟調適作為，但格陵蘭融冰更會進一步影響全球海平面上升，對沿海低窪城市造成衝擊，世界已經知道解決方案，卻還在等待。

「我很幸運生活在台灣」，葛望平說，他飛了四十多個國家演說、跟當地交流，發現台灣人民環保意識非常高，台灣循環經濟、企業ESG也蓬勃發展，台灣可作為世界的良好模範，他跟外國朋友分享時都無比驕傲，但速度可再加快。

葛望平說，降低碳排放的解決方案，第一是工業減排，第二是「恢復生物多樣性」，這最省錢、也最自然，若可恢復到工業革命前的生態系，二氧化碳排放將可減半，因此「解凍格陵蘭」紀錄片第一次發表就在全球生物多樣性峰會，「我們跟大自然不是你死我活，而是共存共榮」。

「時間真的很有限，我們這代是歷史上看到氣候變遷最急劇變化的人，也是唯一有改變機會的人」，葛望平說，他從格陵蘭回台灣以後，每天都在思考這件事，希望每個人都可以發揮影響力，更要及早做好準備。

葛望平說，根據科學研究，氣候變遷已經是不爭的事實，COP是為了解決國與國之間的協議，而未來各國將著重針對排放大戶，但中小企業卻是全球量體最大的，「氣候變遷不只是大企業的事，每個企業都應該承擔」，企業跟每個國民都要做出選擇，「決定明天跟未來」。

歐萊德公司與聯合報、願景工程基金會共同關注氣候危機，此議題倡議者歐萊德完全不干預新聞選題與採訪寫作，確保新聞獨立性。