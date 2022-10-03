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中職啦啦隊女神我全都要 參加即抽iPhone 14

聯合新聞網／ 綜合報導
中華職棒在國內擁有高人氣，場邊啦啦隊員也成為球迷進場看球的原因之一。即日起至10/30參加「中職啦啦隊 選你的夢幻隊」票選活動，就有機會將iPhone 14帶回家！ 圖／聯合新聞網提供
中華職棒在國內擁有高人氣，場邊啦啦隊員也成為球迷進場看球的原因之一。即日起至10/30參加「中職啦啦隊 選你的夢幻隊」票選活動，就有機會將iPhone 14帶回家！ 圖／聯合新聞網提供

中華職棒在國內擁有高人氣，啦啦隊文化也成為吸引球迷進場看球的原因之一，今年的明星賽更是邀請了五隊啦啦隊員同場應援。而誰才是啦啦隊最正女神這個問題，也是網友不斷爭論的話題，聯合新聞網這次讓你不用做選擇，即日起至10月30日止，只要登（加）入會員，參加「中職啦啦隊 選你的夢幻隊」票選活動，從五隊中各挑選一位你最愛的啦啦隊員組成你的夢幻隊，就有機會直接將iPhone 14帶回家！

即日起至10月30日，只要在活動網頁登（加）入會員，從五隊啦啦隊員中各選一位組成你的夢幻隊組合，就有機會能將最新出爐的iPhone 14、球隊球衣、啦啦隊親筆週邊商品等好禮帶回家；透過udn News APP參加活動，還能再加碼抽全家100元虛擬禮物卡，立刻揪喜愛中華職棒和啦啦隊的夥伴一起參加！活動詳情請至：https://event.udn.com/cpbl_2022/

另外，即日起聯合新聞網也同步推出《中華職棒五隊啦啦隊專題報導》，讓你一窺啦啦隊員和應援團長平常練習的秘辛，以及各隊姐妹們日常的團體生活，請隨時鎖定專題報導！

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