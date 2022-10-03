中職啦啦隊女神我全都要 參加即抽iPhone 14

阪神虎2號在甲子園主場迎戰央聯龍頭養樂多隊的比賽，雙方在前九局互不相讓，以三比三進入到延長加賽。然而，阪神虎此時卻面臨到一軍選手全部出盡，沒有任何板凳球員待命的狀況，差點就因為無法填滿場上九人的名單，而被判決沒收比賽。

2022-10-03 12:30