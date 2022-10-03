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頻尿以為是攝護腺肥大、原來是罹癌 光子刀治療還他健康

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
澄清醫院中港院區放射腫瘤科醫師梁家郡。圖／澄清醫院中港院區提供
澄清醫院中港院區放射腫瘤科醫師梁家郡。圖／澄清醫院中港院區提供

一位68歲的開業醫師，近幾年看診時經常頻尿，以為攝護腺肥大而就診，意外發現罹有攝護腺癌約0.5公分大，經以光子刀放射線治療後，攝護腺癌已完全消失，且並不影響工作，讓他解決心中的心頭大患。

澄清醫院中港院區放射腫瘤科醫師梁家郡說，這名開業醫平日患者多，卻經常為了尿急，不得不暫時放下工作，又感覺解不乾淨。泌尿外科醫師幫他做了攝護腺刮除手術，把組織送化驗，發現有少量的癌細胞存在，腫瘤指數為3.5，尚在正常的範圍內，但核磁共振卻看到一顆約0.5公分的攝護腺癌，診斷為第一期攝護腺癌，當時選擇暫且觀察。

一年半後複檢，腫瘤指數升為7.1，超過正常指數4，核磁共振發現攝護腺癌已長成約0.9公分，但他不想開刀全部切除攝護腺，決定接受光子刀放射線治療，希望能保留完整的攝護腺。後來經過每天一次光子刀放射線治療，總計37次，患者的攝護腺腫瘤已完全消失，指數掉到0.76，效果相當好。

他說，以往攝護腺開刀後，患者需要放尿管、掛尿袋，造成生活工作上的不便，但光子刀放射線治療副作用較低，治療期間不影響工作。三年多來，30多位接受光子刀治療攝護腺癌的患者中，有高達90％以上攝護腺癌完全消失，可能因攝護腺癌對放射線的敏感度高，治療的效果也相對高。

梁家郡說，衛生福利部去年統計，國人十大癌症死亡率，攝護腺癌排名第5，死亡1689人，每10萬人中有14.5人因攝護腺癌死亡。攝護腺癌已成為男性國人常見的癌症，好發於60歲以上的年長者。

由於攝護腺癌的初期症狀與攝護腺肥大症狀很類似，包括夜尿、頻尿、解尿不乾淨、用力解尿等。在台灣臨床上，有約30%的攝護腺癌患者確診時已經是第四期，癌細胞通常已轉移到骨骼等地方，因而延誤治療的黃金時機。

攝護腺癌

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