中科二期擴建首度提縮小規模 挨轟加劇空汙環評要再審

為引進半導體及上中下游產業，科技部中部科學園區管理局擬推動中科台中園區擴建二期開發計畫。今天環評初審，中科管理局首度提出縮減規模方案，但幅度僅約5%，民間團體砲聲隆隆，質疑此案將加劇中部空汙、排擠中火減排空間，環評委員要求加強生態監測、強化空汙抵換比例，決議補正再審。

今年六月此案首度環評初審，環評委員要求評估縮減規模、降低用水用電量可能性，今天第二次初審，中科管理局提出縮減規畫，開發面積從94.6公頃降低到89.75公頃，總用水量從十萬CMD降低到9萬5565CMD。

總用電量從975ＭＷ降低到925ＭＷ，半導體廠商每年取得25%再生能源，預估2050年使用100%再生能源，營運期間溫室氣體排放量估算從每年351.4萬公噸二氧化碳當量，略減為334.9萬公噸。

陳椒華中部辦公室主任許心欣批評，中科降低開發規模及減用水電的幅度太小，根本是杯水車薪，不重視環評委員及民間意見，科管局雖說中火不會因為本案而超載燒煤，但此次用電量預估僅略減，再生能源使用比率也僅25%，換算未來仍有700MW發電量來自中火，未來中火將減少1.26部燃煤機組降載空間。

許心欣說，這兩天台中空汙顯著，中火即使減少四部燃煤機組發電量仍難以改善，未來中科擴建後，狀況恐怕會更為嚴峻，應至少提高再生能源使用比率，減少對中火用電依賴，積極提出減排措施。

台灣生態學會理事長楊國禎批評，上次環評委員、民間團體提出縮減規模的意見，開發單位才做了「很小的退讓」，如果再加大抗議力量，開發單位是否又會再退讓？這種狀況形同在「菜市場喊價」，根本不是以科學的先進方式處理，若要規畫國家長期發展，應該要用更理性科學方式評估。

中科汙染搜查線成員表示，若此案無法有效縮減開發規模及用水電量，將對台中環境產生重大衝擊，「台中空汙已經太多了」，中科、台積電既然都自認為乾淨及負責任的產業，就應該百分百抵換未來增加的溫室氣體，「我們也只是希望維持現在最糟的汙染狀況，而非增加汙染」。

國科會說，中科管理局在首次初審會議時，已經縮小開發規模、降低用水用電量的評估，半導體是台灣重要產業，會再落實生態、環境永續的前提下，妥善調整開發需求。

環評委員質疑，此案放流水恐對大肚溪口野生動物保護區產生影響，應評估設定生態監測點為，包括水質、底棲生物、魚類、鳥類；並評估加嚴放流水氨氮、總氨、導電度排放濃度。

此外，目前中科管理局規畫，溫室氣體增量抵換每年10%、連續執行十年，環評委員也要求加強抵換作為；粒狀汙染物、細懸浮微粒、揮發性有機物等空汙抵換比例至少一比一點二。

歷經三小時審查，閉門會議上，有環評委員認為修正後即可送環評大會審查，部分委員也持中立不表態，但也有幾位委員認為，廢棄物、生態監測等部分仍有需要提出更具體規畫，且此次是縮減規模後第一次審查，應更加審慎、周全，最終決議補正再審。