父母運動感染孩子 遺傳機制有助健康

久坐不動還是很健康？竟是父母基因之賜！哈佛醫學院實驗發現，母親運動帶來的正面效益可寫入基因，母鼠的運動量可以降低牠們往後罹患疾病的機率。德國神經退行性疾病中心研究中亦顯示，比起久坐不動的雄鼠，較常運動的鼠爸爸的子女有更健康活躍的大腦。糖尿病專家瓦格納直言，「運動、鍛練有助於改善幾代人的健康。」

運動遺傳好基因

《華盛頓郵報》報導，《哈佛醫學院》研究發現，與人類同樣身為哺乳類的母鼠，牠們懷孕前後的運動狀況，就算老鼠寶寶還在母鼠肚子裏，仍能影響小鼠往後的健康。

研究教授古德依指出，上一代人的生活方式會影響下一代人，早已是研究圈公認的事實了。她表示，不論是在動物或人體研究中，均發現患有糖尿病、代謝症候群與營養不良的父母，往往也會將這些疾病的觸發因子傳遞給後代。這種傾向與生活方式無關，因此就算兒女保持著健康和適當的體重，仍有產生代謝問題的可能。

父母生活影響後代

但母鼠運動的實驗卻打開了改變疾病遺傳的另一扇窗：父母的日常飲食、生活方式，與懷孕期間石母親的子宮環境能影響基因的發展和編程。這些在父母輩身上的習慣會微幅影響基因運作的方式和表現，進而影響孩子罹患各種疾病的可能。

研究員古德依發現，如果實驗母鼠在交配前和懷孕期間跑步，既使牠們的兒女不運動且攝取高熱量的食物，也會對肥胖和糖尿病有一定的「抵抗力」。先前《德國神經退行性疾病中心》的研究中便表明，比起久坐不動的父親，較常運動的雄鼠所生出的子女幼鼠有更健康活躍的大腦。儘管這些「好基因」能夠持續維持幾個世代還未能確定。

健康是可傳的恆產

但當實驗鼠的祖母是較常運動者，後代子孫容易有較健壯的身材，骨骼也相對緊密、健康，就算牠們相較起來「四肢不勤」，晚年卻仍有相對健康的血糖狀況；反觀祖母是較不常運動者的後代子孫，胰島素容易出現分泌問題，進而引發早期糖尿病。

「健康也是一種可以累積的財產」，儘管研究既寫實又令人心酸，但糖尿病專家瓦格納直言，「運動、鍛練確實有助於改善家中幾代人的遺傳因子和其表現的健康狀況。」

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