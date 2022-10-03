開放邊境國旅拚了 「搭高鐵送住宿」高鐵線上旅展起跑

一年一度全國最大旅展─ITF台北國際旅展11月4日登場。台灣高鐵公司率先自即日起至12月29日，推出「旅遊 不用理由！」線上旅展，本次規畫：「搭高鐵．送住宿」、「住宿、租車 加時不加價」、「不老玩家」等高鐵假期主題產品，以及「國旅聯票8折起」、「飯店聯票65折起」等多項超值優惠，滿足多元化的旅遊需求。

台灣高鐵祭出加碼優惠，只要購買上述高鐵假期指定產品，每人再送高鐵假期壹仟元抵用券乙張，還享TGo會員點數放大抵，歡迎旅客把握機會踴躍搶購。

台灣高鐵表示，「搭高鐵．送住宿」產品網羅台北、台中、雲林、嘉義、台南、高雄，共28家精選飯店，平日搭高鐵台北至左營，二人成行入住高雄寒軒國際大飯店，每人只要2980元起，優惠價格相當於購買高鐵來回車票即可免費享受一晚飯店住宿。

台灣高鐵表示， 「加時不加價」產品提供高鐵+住宿以及高鐵+租車兩種選擇，指定商品皆多送兩小時加時禮遇，讓您玩得盡興不用理由；而針對追求品質與體驗的銀髮族旅客，凡購買高鐵假期「不老玩家」產品，年滿55歲（含）以上的旅客，每房可享最高2000元飯店玩樂金及各種精彩遊程，年滿65歲（含）以上的旅客再加碼每位折抵200元，加碼樂活不用理由。

台灣高鐵說，為鼓勵旅客踴躍選購高鐵假期「搭高鐵．送住宿」、「加時不加價」、「不老玩家」三項產品，依高鐵票佔位人數再贈送高鐵假期仟元旅遊抵用券（適用出發日期：2022/11/1至2023/3/31），可抵用高鐵假期任一行程，讓旅客不用任何理由，就可以提早預約下次旅行。

此外，更享TGo會員點數放大抵，500點折$300元，最高可享2000點折$1200，相當於二人同行，每人最高可折抵$600元，歡迎旅客把握機會搶購，以超值優惠的價格，搭高鐵輕鬆出遊。

台灣高鐵表示，針對喜歡自行規畫住宿與遊程的旅客，台灣高鐵「冬遊饗食趣」國旅聯票及飯店聯票優惠專案，其中，透過指定平台購買國旅聯票，加購高鐵票即享8折起優惠，飯店聯票訂房加購高鐵票則享75折起優惠，如於11月30前入住國泰集團旗下6館或義聯集團旗下2館合作飯店，更享高鐵65折超低票價。

台灣高鐵推薦國旅聯票免排隊即可快速通關的嘉義林聰明沙鍋魚頭、台南阿裕牛肉涮涮鍋的美味產品，而飯店聯票訂房入住台北君品酒店即贈菲力牛排晚宴套餐、台南U.I.J.友愛街旅館則送網美打卡好所在南美春室The POOL雙人午茶，全部都是秋冬出遊、大快朵頤的最佳選擇，歡迎遊客透過台灣高鐵線上旅展網頁，以超值優惠的價格，享受搭高鐵。