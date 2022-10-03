每一天都有美好的驚喜 2023年特色日曆Top10 用滿滿儀式感開啟新的一年

來為2023年挑一本好日曆吧！

2022年已經來到下半，除了回顧上半年經歷過的種種，也有不少人已經開始在為明年做打算。為了好好地規畫新的年度，許多人會選擇購買一本喜歡的日曆，用滿滿的儀式感開啟未來的每一天。

在下半年度，許多充滿特色的2023年日曆也都陸續開放預購了！你想好要用什麼樣的日曆度過新的一年了嗎？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出了網路上大家熱議的2023年特色日曆Top10，一起來看看吧！

image source: FB／生鮮時書

NO. 10 《每日一股曆》

《每日一股曆》由商業新聞Podcast節目「通勤十分鐘」推出，內含美國股市及多種不同產業類別公司的介紹，讓你每天在撕掉一頁日曆時就累積一點相關知識，經過一年後對於美股市場及美股公司能有更深入的了解。



日曆體採用現代風格的幾何插圖，封面的黃色箭頭象徵著整體股市，在不斷變動之中仍會持續朝右上方成長。除此之外，「每日一股曆」也是「每日一鼓勵」的諧音，讓你在獲取知識的同時也形同於給每天都自己一個鼓勵！

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NO. 9 《一頁長大》動物日曆

關注動物議題的獨立媒體《窩窩》推出今年的《島嶼共居×動物日曆》時便廣受好評，2023年的《一頁長大》動物日曆也讓不少人非常期待。透過日曆可以看見動物小時候的模樣，在隔天牠們便會「一頁長大」，成為和幼時不同的樣子，是非常有趣的互動日曆。



此外日曆上也會有各種動物冷知識介紹，還可以透過上面的提示玩「猜猜看」的遊戲，日曆紙撕下後更能夠變成親子互動的桌遊卡牌，許多網友表示：「每天看這本日曆一定很療癒」、「感覺很有教育意義」。

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NO. 8 《2023 老派的生活日曆》

《老派的生活日曆》由聯合新聞網《報時光》出版，以「環島」及「時代趣味」為概念設計，是專為喜歡舊時光的朋友們推出的復古風格日曆，2023年的《老派的生活日曆》已是第5代，先前幾年推出的版本也都非常受歡迎。

新的一年以「時代環島」為主題，搜羅了1914年至1990年間老報紙上的趣味圖文、廣告，以及懷舊唱片、遊戲代幣、舒跑環島觀光地圖等收藏品，滿滿的懷舊元素吸引復古迷的目光，「老派日曆每天都是故事」、「每個單元都很喜歡」。

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NO. 7 《2023 真屌曆》

插畫家「屌面人Lanparman」為明年推出了以生殖器為主題的《2023 真屌曆》，主打「一天一根可愛生殖器」，大膽的設計風格和有趣多樣的造型在預告期間就吸引眾多人目光。



《真屌曆》從日常生活中汲取靈感，運用創意將動植物、重大節慶、奇聞異事等與生殖器結合，用各種你意想不到的東西設計出特色各異的造型，此外日曆上還帶有生殖器相關的冷知識，以及各種紓壓小語，許多人看了都覺得超級療癒，「實在是太可愛了」、「我要這個酷東西」。

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NO. 6 《幾米年曆 2023》

集結知名繪本作家幾米專欄作品的《幾米年曆》由大塊文化出版，是幾米迷每年必買的周邊商品。年曆中包含了4組季曆，季曆中有每個月的月曆及每天的日曆，各種需求都可以一次滿足。



在《幾米年曆》中，每天都有溫暖的插畫療癒你的2023年，專屬於幾米的溫柔風格，讓人看了彷彿能從中獲得力量。日曆的背面設計成筆記格線，再加上線圈方式裝幀，因此也能當成筆記本使用，是一本兼具美觀與實用的日曆，粉絲們都表示「超級期待」。

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出版社：大塊文化

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NO. 5 《2023 國際觀察曆》

由獨立媒體《敏迪選讀》推出的《國際觀察曆》搜羅了世界各國的國際情勢，2022年的版本以單獨介紹各個國家為主，今年的日曆則是將各國放入世界局勢中進行整體觀察和分析，讓你從中了解每個國家目前的境遇及應對方式。



《2023 國際觀察曆》全部的內容加總起來超過10萬字，可以說是知識含量非常高的一款日曆。將複雜的世界情勢拆分成365天，讓人能夠在每天撕日曆的一小段時間裡，透過上面的知識培養全面的國際觀，「今年國際觀察曆內容真的豐富到爆！」

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NO. 4 《2023 兔兔高升》貓日曆

由Hank Max設計的「貓日曆」在今年配合虎年推出了《虎虎生風》貓日曆，可愛療癒的風格征服了許多人的心。2023年以兔年為主題，設計出又貓又有兔的《兔兔高升》貓日曆，準備用超萌的貓兔們陪大家度過新的一年。



設計團隊表示，兔年（卯年）同時也是「貓年」的諧音，因此以貓咪結合兔子元素進行整體設計，更結合了手翻動畫及貓咪小故事、冷知識、生活觀等可愛元素，讓許多愛貓人士都馬上手刀下訂，「超可愛，貓貓、兔兔一次擁有」、「有貓咪的必須買」。

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NO. 3 《獨曆書店 2023》

由生鮮時書推出的《獨曆書店》可說是帶領起桌上日曆風潮的先驅，從2019年開始至今已推出4個各具特色的版本，透過日曆的形式推廣臺灣文學作品，成為許多文青每年必買的特色日曆。



《讀曆書店 2023》的主題為「當諾貝爾文學獎頒給一首歌」，透過每天一句精選歌詞，帶大家跳脫刻板印象，發揚歌詞的文學價值，用心的選材再加上許多大家耳熟能詳的詞曲，讓許多人都想入手收藏，「好棒的日曆」、「選入了很棒的作詞人與樂團」、「每年都用這本」。

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NO. 2 唐綺陽《2023 共時曆》

由國師唐綺陽所推出的《共時曆》，2022年的版本就已經吸引大批粉絲購買，今年一公開2023年版預告資訊，在短短4天內馬上就售出近2萬本，星座運勢分析加上每日心靈指導，成為許多人的日常療癒。



在《2023 共時曆》中，收錄了新的一年365天的星象變化，以及唐綺陽細緻的而深入的每日建議，讓人在每一天的省思中更貼近自己的內心、更認識自己，透過日曆傾聽靈魂深處的聲音，在生活的紛擾中找到一段平靜心靈的時光，「對自己真的蠻有幫助的」、「第一時間手刀下單了」。

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NO. 1 《每天都想史》手撕日曆

「歷史，是由現在和過去不斷對話交織而成的。」由人氣YouTuber HOOK推出的手撕日曆《每天都想史》，以歷史為主題，在2023年帶給你一天一則有趣的歷史小故事，讓人可以用輕鬆的方式認識有趣的歷史。



雖然HOOK是首次出版桌上日曆，不過《每天都想史》一推出就在網路上引發熱烈討論，豐富的歷史知識、可愛的插畫再加上HOOK過去各種吸引人的歷史主題影片，讓許多網友毫不猶豫地馬上購入，「好期待收到」、「以前不喜歡歷史，現在卻覺得很有趣」、「感覺很實用的日曆」。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年09月29日至2022年09月28日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『2023年日曆』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統