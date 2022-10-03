神明兵將已罷工？命理師稱龍山寺早就不靈：不燒金紙=沒領薪

台北市萬華龍山寺上月29日驚傳命案，一名20歲的香港籍女大生陳屍在廁所內，命案現場並無外力介入的跡象。然而，該名女子在包包內留下兩張紙條寫著「對不起，麻煩你們了，要清理很麻煩」、「請原諒我，不要隨便跟靈界的人溝通」等。對此，命理師江柏樂直言「龍山寺早已不靈」，甚至兵將早就罷工了。

根據《三立新聞》報導，江柏樂在受訪時表示，若包包內的紙條是女子親筆寫下，很有可能是她「卡到陰」，不過在民俗觀念上，輕生已經是罪孽，假設在神明的地盤上輕生，更是褻瀆神明，甚至會被打入枉死城受懲罰。此外，江柏樂坦言「其實龍山寺早已不靈」，近年為了響應環保，因此停止燒金紙、燒香、點蠟燭等參拜行為，導致廟內的兵將早就已經罷工，「金紙、香火，就如同兵將的薪水，不燒香、不燒金紙，就如同上班族沒有薪水領，這樣的情況下，又有誰會上班。」

事實上，自從2000年開始，龍山寺就停止燒金紙的傳統；到了2017年6月，變成只保留一座觀音佛祖爐；2019年5月，全面禁止遊客點燃蠟燭；到了2020年3月，停止供香並禁止自備香品。對此，江柏樂在臉書寫道，「禁止燒香和燒金紙，不如那些用煤炭、煙囪每天燒煙的，還叫神明去焚化爐收金紙，真是笑話，根本是褻瀆神明，你們的祖先也要去焚化爐收金紙，真是好笑，難怪很多祖先回來托夢，說他們金紙都沒收到」。最後，江柏樂透露「其實很簡單，這些宗廟可以在大眾之前做個見證，他們需不需要香火燒金紙，擲三個筊就知道了」。

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