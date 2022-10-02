山友注意！能高越嶺道聯外道施工 明起封路22天

能高越嶺道西段是熱門登山路線，但縣府規畫自明天（3日）起至25日整修屯原登山口前聯外道路，施工期間封閉，林務局南投林管處因此公告，能高越嶺道西段、天池山莊明天起關閉，之後再視施工狀況開放通行，呼籲山友特別留意。

縣府指出，仁愛鄉台14線99K至雲天宮約3公里長農路，是往返能高越嶺道屯原登山口的必經聯外道路，但該農路因先前不同路段施工時，常有人車未依管制通行，加上農產運輸等因素，其路面因此出現多處塌陷或坑洞，需要整修改善。

而為配合當地居民工作需求，預計再10月農閒時期針對該路段進行道路改善工程，經排定施工期間為10月1日至25日，而因1、2日適逢周末假日，包商明天（3日）將進場施工，施工期間將封路，縣府也協調南投林管處禁止人員通行。