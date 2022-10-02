快訊

一張圖看天氣！入秋首波東北季風來了 這日起變天降溫有雨

軟銀孫正義抵韓 料與三星李在鎔商談投資安謀事宜

人潮擁擠、動線規畫差...白晝之夜遭批「最爛的一屆」 北市府回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

山友注意！能高越嶺道聯外道施工 明起封路22天

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
能高越嶺道西段是熱門登山路線，但明天起因聯外道路整修施工暫時封閉，禁止人員通行。圖／南投林管處提供
能高越嶺道西段是熱門登山路線，但明天起因聯外道路整修施工暫時封閉，禁止人員通行。圖／南投林管處提供

能高越嶺道西段是熱門登山路線，但縣府規畫自明天（3日）起至25日整修屯原登山口前聯外道路，施工期間封閉，林務局南投林管處因此公告，能高越嶺道西段、天池山莊明天起關閉，之後再視施工狀況開放通行，呼籲山友特別留意。

縣府指出，仁愛鄉台14線99K至雲天宮約3公里長農路，是往返能高越嶺道屯原登山口的必經聯外道路，但該農路因先前不同路段施工時，常有人車未依管制通行，加上農產運輸等因素，其路面因此出現多處塌陷或坑洞，需要整修改善。

而為配合當地居民工作需求，預計再10月農閒時期針對該路段進行道路改善工程，經排定施工期間為10月1日至25日，而因1、2日適逢周末假日，包商明天（3日）將進場施工，施工期間將封路，縣府也協調南投林管處禁止人員通行。

南投林管處為此在天池山莊官網公告，因屯原登山口聯外道路整修，暫時封閉能高越嶺道及天池山莊，封閉時間預計為10月3日至13日，後續視施工狀況提前開放或延長，11日將依最新路況再作公告，山友請留意，施工期間勿前往登山。

能高越嶺道西段是熱門登山路線，但明天起因聯外道路整修施工暫時封閉，禁止人員通行。圖／讀者提供
能高越嶺道西段是熱門登山路線，但明天起因聯外道路整修施工暫時封閉，禁止人員通行。圖／讀者提供

能高越嶺道 山友

延伸閱讀

一日單攻！雪山主峰超美但也超累，登山健身、實現網美照自由

登山新手必看！網友熱議7大登山注意事項你做對了嗎？

影／台749.8K又落石坍方 日夜戒護封路至國慶連假

台7線49.8K邊坡突落石危 往宜蘭管制及夜間封路至9月28日

相關新聞

一張圖看天氣！入秋首波東北季風來了 這日起變天降溫有雨

中央氣象局表示，周二前天氣穩定暖熱，各地高溫32到35度，周三起東北季風增強，除了降溫之外，還帶來水氣，迎風面地區外出都...

山友注意！能高越嶺道聯外道施工 明起封路22天

能高越嶺道西段是熱門登山路線，但縣府規畫自明天（3日）起至25日整修屯原登山口前聯外道路，施工期間封閉，林務局南投林管處...

她看牙醫「被偷申報洗牙」 親揭原因後釣出苦主炸鍋：我去產檢變流產

健保署提供13歲以上民眾健保給付每半年可洗牙1次，孕婦、高風險病人等特殊患者則享有每3個月1次的健保洗牙。然而日前有民眾踢爆疑似遇到有診所為了收集更多健保點數換錢，而在病患的「全民健保行動快易通APP」健康存摺謊報洗牙紀錄，讓她氣得檢舉。

位於背風區易累積汙染物 西半部空品明亮橘燈

環保署表示，明天環境風場為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件稍差，且受背風渦流影響，汙染物稍易累積；午後受光化作用影...

咳嗽喉嚨癢不是Covid-19！ 小心「蕎麥過敏症」 嚴重恐休克

蕎麥麵不管是香味或口感，都讓來到日本的觀光客為之驚豔的麵料理之一，但有些人食用後卻可能引發「蕎麥過敏症」，輕者導致過敏喉嚨癢，嚴重者可能引發急性氣喘發作或過敏性休克，呼籲民眾特別注意過敏原。

用路人注意了！ 國道6號防災演練 周三、12日這時段封閉

為強化國道6號隧道救災工作，高公局預計5日周三、12日下周三，2天上午11時至下午5時，將封閉國道6號國姓交流道（17K...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。