位於背風區易累積汙染物 西半部空品明亮橘燈

健保署提供13歲以上民眾健保給付每半年可洗牙1次，孕婦、高風險病人等特殊患者則享有每3個月1次的健保洗牙。然而日前有民眾踢爆疑似遇到有診所為了收集更多健保點數換錢，而在病患的「全民健保行動快易通APP」健康存摺謊報洗牙紀錄，讓她氣得檢舉。

2022-10-02 12:14