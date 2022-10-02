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位於背風區易累積汙染物 西半部空品明亮橘燈
環保署表示，明天環境風場為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件稍差，且受背風渦流影響，汙染物稍易累積；午後受光化作用影響，西半部地區臭氧濃度稍易上升。
明天各地空品，宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南空品區為「普通」等級，北部、竹苗、雲嘉南零星地區可能達橘色提醒等級；中部、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
環保署說，4日環境風場仍為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件稍差，且受背風渦流影響，汙染物稍易累積；午後受光化作用影響，西半部地區臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。
5日受東北季風影響，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件好轉；中部以南空品區位於下風處，汙染物稍易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。
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