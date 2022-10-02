流感開打首日14萬人接種 較去年增14％ 莊人祥揭原因

專家示警今年是流感大年，反應在流感疫苗上接種人數上升。昨天流感疫苗開打，首日接種14萬1075人次，較去年接種12萬3586人次，上升14%。

對此，指揮中心發言人莊人祥表示，接種人次上升，一方面是去年受新冠疫情影響，地方衛生單位較無力氣催打流感疫苗，另一方面今年流感和新冠肺炎疫苗可同時接種，民眾的施打疫苗意願較高。

莊人祥表示，流感監測近幾周個案數有上升，雖然較往年流感季個案數少，但接下來開放邊境等措施也要實施，流感正在蠢蠢欲動，建議有出國需求的民眾也可自費接種。

今年公費流感疫苗實施對象與去年相同，第一階段於10月1日開打。對象包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養、養護、長期照顧等機構的受照顧者及所屬工作人員、滿六個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI大於等於30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中職和五專一至三年級學生、六個月內嬰兒的父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、禽畜業及動物防疫相關人員等11類人員。

第二階段開打對象則為50至64歲無高風險慢性病成人，11月1日開打。