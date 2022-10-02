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用路人注意了！ 國道6號防災演練 周三、12日這時段封閉
為強化國道6號隧道救災工作，高公局預計5日周三、12日下周三，2天上午11時至下午5時，將封閉國道6號國姓交流道（17K）至愛蘭交流道（29K）雙向路段，沿線入口匝道也封閉，駕駛人屆時請遵守交通管制導引改道，以保行車安全。
高速公路局中區工程養護分局指出，國道6號全長約37公里，沿途設有國姓1、2號隧道及埔里隧道，其長度分別約為2.5公里、0.5公里及1.3公里，為加強這3處共6座隧道防災救護工作，將10月5日及12日舉行緊急應變與救災演練。
而5日、12日2天災害應變演練將串連國道第7公路警察大隊、南投縣警察局、消防局、衛生局等單位，動員約200人模擬南投地區發生6強地震，有遊覽車及小客車行經國姓1號隧道東行19K處時，受地震災害影響不慎發生火燒車事故。
高公局中分局表示，屆時將針對交通燃燒事故進行緊急應變、救災工作與病患後送等演練，演練過程不僅使用單一隧道，東西雙向路段為因應救災將相互調配模擬使用，因此國道6號國姓交流道（17K）至愛蘭交流道（29K）雙向路段均封閉。
「國道六號愛蘭－國姓交流道防災演練」分別將在10月5、12日上午11時至下午5時，時間為6小時，將封閉國6國姓交流道至愛蘭交流道東西雙向路段，包括國姓交流道東行、愛蘭交流道西行及北山交流道西行等入口匝道也將一併封閉。
高公局提醒，防災演練期間欲行駛國道6號須配合改道，利用省道台14線為替代道路；也可隨時注意該國道公路資訊可變標誌顯示，或可撥打168、1968及收聽警廣，或上高速公路局全球資訊網 www.freeway.gov.tw ，以了解最新施工路況。
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