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高市推「暢飲循環杯」 全聯全家丹丹漢堡等12業者30門市響應

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市環保局長張瑞琿（左）頒獎給幸運抽到50萬綠點的民眾。記者徐如宜／攝影
高雄市環保局長張瑞琿（左）頒獎給幸運抽到50萬綠點的民眾。記者徐如宜／攝影

高雄市環保局今天在國立科學工藝博物館，舉辦「2050高雄淨零 你我一起生活轉型」活動，慶祝環保標章30周年，邀淨零綠生活企業及民眾一同宣誓啟動生活轉型。今天並啟用「淨零綠生活暢飲循環杯」，環保局媒合全聯、全家、丹丹漢堡等12家業者、30家門市，提供循環杯借用服務。

環保局長張瑞琿表示，高雄市宣導資源循環零廢棄概念，鼓勵民眾減塑，並採用「可重複使用的容器」取代不必要的一次性容器。環保局並媒合全聯實業公司、全家便利商店、丹丹漢堡等12家業者、30家門市，提供循環杯借用服務，並與業者共同設置循環杯租還據點服務。即日起至111年12月31日止，循環杯採「甲地租乙地還」、「免押金」、「自行借還」方式，提供民眾綠色消費新選擇。

活動靜態展示區呈現高雄市推動環保標章歷程及淨零轉型策略，展出自1992年推動環保標章起，高雄市企業團體協力，及市民積極響應綠色採購、綠色商店、碳標籤、環保旅店、綠色餐廳等綠生活成果，這些措施也扣合2050淨零排放生活轉型目標及策略。

最受親友歡迎的動態闖關區，則結合本市環保標章業者，提供食、衣、住、行、育、樂、購等生活面體驗攤位，讓民眾於日常生活中透過行為改變達到減排。例如選購產品時以具有環保標章及碳足跡標籤產品為優先考量，驅使廠商生產具低汙染、省資源、可回收等功能的產品，及揭露商品碳足跡。

張瑞琿表示，高雄在地企業如中鋼公司發展氫能冶煉技術、台電公司發展混氫發電、中華紙漿久堂廠預計採用SRF替代燃料、中聯公司配合減煤，都顯示企業對於2050淨零的重視。為落實氣候法制，市府也已將「高雄市淨零城市管理自治條例」草案，送交市議會審議。民眾行為則改變是邁向淨零的關鍵，提醒民眾多使用大眾運輸系統、選購在地食材、落實資源循環再利用等。

高雄市環保局長張瑞琿介紹「淨零綠生活暢飲循環杯」，媒合全聯、全家、丹丹漢堡等12家業者、30家門市，提供循環杯借用服務。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局長張瑞琿介紹「淨零綠生活暢飲循環杯」，媒合全聯、全家、丹丹漢堡等12家業者、30家門市，提供循環杯借用服務。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局推動「淨零綠生活暢飲循環杯」，媒合全聯、全家、丹丹漢堡等12家業者、30家門市，提供循環杯借用服務。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局推動「淨零綠生活暢飲循環杯」，媒合全聯、全家、丹丹漢堡等12家業者、30家門市，提供循環杯借用服務。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局長張瑞琿（左）頒獎給幸運抽到100萬綠點的民眾。記者徐如宜／攝影
高雄市環保局長張瑞琿（左）頒獎給幸運抽到100萬綠點的民眾。記者徐如宜／攝影
高雄市環保局在國立科學工藝博物館，舉辦「2050高雄淨零 你我一起生活轉型」活動。記者徐如宜／攝影
高雄市環保局在國立科學工藝博物館，舉辦「2050高雄淨零 你我一起生活轉型」活動。記者徐如宜／攝影
高雄市環保局在國立科學工藝博物館，舉辦「2050高雄淨零 你我一起生活轉型」活動。記者徐如宜／攝影
高雄市環保局在國立科學工藝博物館，舉辦「2050高雄淨零 你我一起生活轉型」活動。記者徐如宜／攝影

高雄市 丹丹漢堡 環保

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