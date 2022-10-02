「義起尞新北」新北市客家義民爺文化祭登場

客家人年度的盛事「新北市客家義民爺文化祭」，今(10/1)日以莊嚴隆重的安座大典於新北市市民廣場正式揭開為期3日的序幕，稍早由值年爐主新北市客屬崇正會曾瀚霖及新北市政府客家事務局林崇智副局長共同率領新北市各界客屬鄉親代表，南下新竹新埔枋寮義民廟恭迎義民爺北上，由迎神社團透過古禮涼傘開路，迎接義民爺神主牌入座神轎車，行經三重等地區受到民眾置香案祭拜歡迎，並由重機隊、獅陣、鼓陣、客家八音等19輛前導車，浩浩蕩蕩地引領義民爺迎駕至市民廣場，由陳純敬副市長主持安座大典，共同為市民朋友祈福，祈求風調雨順，國泰民安。

爐主曾瀚霖理事長(右二)、新北市客家事務局林副局長崇智(右三)與鄉親們共同至新埔義民廟迎神。 圖／新北客家局提供

陳純敬副市長表示，今天很開心代表市長歡迎大家來新北市參加義民爺祭典，今年特別以「義起尞新北」為主題，有「義起閱新北」樂活徵件及「義起唱新北」靚歌分享活動等線上系列活動，活動兩日下午有社團研習成果展演，由新北市48個客屬社團1,700餘人輪番上陣帶來101班精湛演出，也將展示40組超吸睛的神豬藝術作品，皆是由客家鄉親透過創意巧思與複合媒材的應用所製作而成，不僅將傳統神豬文化融入環保及動保理念，更是為新北客家打造出無限的創意美學。

正獻官新北市陳純敬副市長(右二)、客委會范佐銘副主委(右三)、新北市客家事務局林崇智副局長(右一)行上香禮。 圖／新北客家局提供

今天活動現場設有新北動保處毛寶貝認養的攤位，動保處特別挑選板橋動物之家親人、乖巧的犬貓到現場與民眾互動，其中有一隻視障橘白色成貓，雖然視力受損，但牠仍跨越身體殘缺，不僅吃飯、如廁都能自理，且不怕生，當日許多民眾在現場與牠互動，是個親人可愛的毛寶貝，這次活動希望給這些有殘缺的毛寶貝們一個新生機會，將客家文化元素與毛寶貝結合，透過民眾對於寵物友善環境的認知，從中觸及客家文化交流，將動物友善觀念深入每一個角落。

新北動保處毛寶貝認養攤位，推廣友善動物友善環境。 圖／新北客家局提供

明天最重要的挑擔奉飯，首創邀請50組毛寶貝家庭共同加入，同時也邀請新北市政府警察局警犬隊、新北市政府消防局搜救犬隊、惠光導盲犬學校等英雄犬及3,000位客家鄉親共同參與，除此之外，祭祀大典更是突破時空限制，邀請10個海外客家社團以直播方式參加祭祀大典包含西班牙、越南、泰國、南非等國家代表、全球海內外客家鄉親及現場民眾參與，並一同獻唱《老山歌》、《來去新北市》及《平板山歌》客家新編組曲，跟全世界共同一起慶祝，希望今年活動一切順利，鄉親們一切平安。

新北市客家事務局表示，明日(10/2)除了有歌謠組帶領大家隨音符及線譜進入客家音樂殿堂，感受客家歌謠及現代多元組曲的融合，一同跟隨音樂搖擺、享受愜意的午後時光，還有榮興客家採茶劇團演出的客家大戲，也可讓市民朋友體驗精緻的客家文化美學。

恭迎義民爺進場。 圖／新北客家局提供

創意蓮花豬。 圖／新北客家局提供

另也預告明(10/2)日上午的祭祀大典更是突破時空限制，透過視訊連線方式異地祈福、共襄盛舉，也將由侯友宜市長率領各界貴賓及客屬社團代表共同行莊嚴隆重三獻禮，同時線上將同步舉行「義起聚新北」國際視訊直播，邀請全國民眾共同線上聚新北、抽萬元好禮！

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