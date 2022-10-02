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台中雲嘉南今空品橘色警戒 下午西半部臭氧濃度上升
今天上午有14空品測站呈現對敏感族群不良的「橘色警戒」，集中在台中、彰化、雲林、嘉義及台南地區，環保署表示，西半部今天位於背風側，擴散條件較差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，西半部臭氧濃度容易上升。
環保署預估，今天北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，中部、雲嘉南零星地區可能達紅色警示等級，高屏空品區為「普通」等級，高屏零星地區可能達橘色提醒等級；宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級。
3日環境風場仍為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件稍差，清晨桃竹苗沿海地區受背風渦流影響，汙染物稍易累積；午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級；竹苗、中部空品區為「橘色提醒」等級。
4日環境風場持續為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件稍差，清晨桃竹苗沿海地區受背風渦流影響，汙染物稍易累積；午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級；竹苗、中部空品區為「橘色提醒」等級。
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