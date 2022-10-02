把握今起3天好天氣 周三東北季風增強北部轉雨變涼

中央氣象局表示，今起三天各地天氣晴到多雲，僅東半部有零星雨，但周三起東北季風增強，各地開始出現雨勢，北台灣氣溫也降低，稍微轉涼，至少一直延續到下周日。

氣象局預報員陳伊秀表示，未來一周天氣單純，今天到周二都是晴到多雲的穩定天氣，由於吹東風到東南風，東半部偶爾會有零星雨，中午過後西半部各地山區也有零星午後雷陣雨，留意各地高溫都有33到35度，今天也發布高溫訊息，大台北、南投、雲林、嘉義、台南、屏東、台東等地高溫甚至可能高達36度。

陳伊秀表示，周三開始天氣改變，東北季風增強，一直到周日都會受到東北季風影響，周三降雨最顯著，東北部可能出現較大雨勢，其他時間東半部、東北部迎風面也會降雨，但範圍比較局部，也不會整天持續。

陳伊秀說，由於降雨加上東北季風影響，周三起北部高溫下降到28至29度，低溫則從24、25度略降一度；中南部整體天氣變化不大，不過高溫也有機會來到30至33度。

陳伊秀說，未來一周，台灣附近沒有熱帶擾動發展，這幾天都是「秋老虎」，高壓在台灣上空，導致整天偏乾，等到東北季風影響時，北邊會有一些涼空氣下來，但幅度有限、水氣也不多。