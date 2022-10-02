快訊

夏克立開始反擊了！ 發文高喊「不用演」暗指有人說謊

一周數位爆報／買平價iPhone 14才對？AirPods Pro 2這動作變「電子垃圾」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

把握今起3天好天氣 周三東北季風增強北部轉雨變涼

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
未來一周，台灣附近沒有熱帶擾動發展。這幾天都是「秋老虎」，今起三天各地天氣晴到多雲。本報資料照片
未來一周，台灣附近沒有熱帶擾動發展。這幾天都是「秋老虎」，今起三天各地天氣晴到多雲。本報資料照片

中央氣象局表示，今起三天各地天氣晴到多雲，僅東半部有零星雨，但周三起東北季風增強，各地開始出現雨勢，北台灣氣溫也降低，稍微轉涼，至少一直延續到下周日。

氣象局預報員陳伊秀表示，未來一周天氣單純，今天到周二都是晴到多雲的穩定天氣，由於吹東風到東南風，東半部偶爾會有零星雨，中午過後西半部各地山區也有零星午後雷陣雨，留意各地高溫都有33到35度，今天也發布高溫訊息，大台北、南投、雲林、嘉義、台南、屏東、台東等地高溫甚至可能高達36度。

陳伊秀表示，周三開始天氣改變，東北季風增強，一直到周日都會受到東北季風影響，周三降雨最顯著，東北部可能出現較大雨勢，其他時間東半部、東北部迎風面也會降雨，但範圍比較局部，也不會整天持續。

陳伊秀說，由於降雨加上東北季風影響，周三起北部高溫下降到28至29度，低溫則從24、25度略降一度；中南部整體天氣變化不大，不過高溫也有機會來到30至33度。

陳伊秀說，未來一周，台灣附近沒有熱帶擾動發展，這幾天都是「秋老虎」，高壓在台灣上空，導致整天偏乾，等到東北季風影響時，北邊會有一些涼空氣下來，但幅度有限、水氣也不多。

高溫 東北季風 天氣動態

延伸閱讀

日夜溫差劇烈 把握好天氣 周二深夜東北季風南下轉陰雨

今天至周二秋老虎最盛 吳德榮：周三北台灣變天轉濕涼

明日依舊晴朗炎熱 雙北等9縣市亮高溫燈號

把握周末好天氣 下周三北部、東部轉涼又下雨

相關新聞

把握今起3天好天氣 周三東北季風增強北部轉雨變涼

中央氣象局表示，今起三天各地天氣晴到多雲，僅東半部有零星雨，但周三起東北季風增強，各地開始出現雨勢，北台灣氣溫也降低，稍...

舉目茫茫！彰化空品「橘色提醒」 中火預先降載

很多民眾發現，今天上午舉目霧茫茫，彰化縣環保局指出，因擴散條件差，台灣西半部地區臭氧濃度稍易上升，中部空品區為「橘色提醒...

台中雲嘉南今空品橘色警戒 下午西半部臭氧濃度上升

今天上午有14空品測站呈現對敏感族群不良的「橘色警戒」，集中在台中、彰化、雲林、嘉義及台南地區，環保署表示，西半部今天位...

從老蔣到鄧麗君 「仁愛路六號」戲說國父紀念館50年點滴

國父紀念館大會堂曾上演許多精彩的戲劇，卻從來沒演過國父紀念館自己的故事。在大會堂整修工程前夕，國父紀念館推出50周年溫馨...

慈濟「健康21」萬人響應 她體重破百花3梯次減20多公斤

「慈濟健康挑戰21，食回活力計畫」，超過上萬人次參與，經過體檢統計，約八成改善三高問題，更有效改善體重。豐原靜思堂最新一...

設計不實際／官方無腦委外孵出悲劇設計 為何林務局能跳脫框架？

公共設計如何兼顧美學與實用性、廣受肯定，是各公務機關理想，由農委會林務局發行的手繪動植物月曆是近年公家難得搶手逸品。林務局局長林華慶表示，就他觀察，公務機關委外最怕一開始沒有想法，造成之後付出很大溝通成本；專家學者則指出，採購法是導致許多公家不敢負責的元兇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。