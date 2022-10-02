她看牙醫「被偷申報洗牙」 親揭原因後釣出苦主炸鍋：我去產檢變流產

健保署提供13歲以上民眾健保給付每半年可洗牙1次，孕婦、高風險病人等特殊患者則享有每3個月1次的健保洗牙。然而日前有民眾踢爆疑似遇到有診所為了收集更多健保點數換錢，而在病患的「全民健保行動快易通APP」健康存摺謊報洗牙紀錄，讓她氣得檢舉。

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，日前因為牙齦問題前往住家附近的某間牙醫診所看診，在拍完X光和檢查口腔狀況後，牙醫向原PO解釋「這個是牙齦增生並無大礙」，若很介意的話可以做雷射去除。

由於原PO之前曾當過牙醫助理，因此便詢問醫師幾個專業問題像是「需要把牙齦翻開之類的嗎？」，醫生回答「不用」之餘也順便問原PO是否需要洗牙。考量到自己有做牙周統合照護「每三個月就會去洗牙」，因此原PO拒絕了。殊不知過了幾天，原PO竟然在健保APP內的健康存摺，發現被診所「申報了三個象限局部洗牙」。

一名女網友透露，日前因為牙齦問題前往某間牙醫診所看診，原本只有拍X光和讓醫生檢查口腔狀況，事後卻從健保APP內的健康存摺，發現自己被診所「申報了三個象限局部洗牙」。 圖／翻攝自臉書社團「 爆怨公社 」

於是原PO致電診所想問明原因，卻得不到一個合理的解釋，氣得大罵「你們真的很誇張，沒有洗牙卻申報洗牙，我當初就是看你們網路評價很好，所以來這邊看牙，沒想到你們卻不實申報」。原PO也強調「那是我本身就會不時去查看我就醫過的診所的申報資料，才發現你們亂搞，那要是其他不知道的民眾勒？不就也這樣被亂申報？」這下牙醫師才急忙向原PO道歉，並回覆「妳之前也做過牙助，大家都是業內的，這次就這樣子好嗎？還是說我會去撤除掉妳洗牙的健保數」。

接著原PO打電話給高雄市健保局投訴，很快的也再度接到那間診所的回電，稱「醫生在病歷上寫的跟櫃台Key資料有所出入，所以造成這樣的問題」。這下讓原PO傻眼了，回應道「所以妳的意思是現在是牙助打錯資料，要把錯誤推到牙助身上」，也直言「妳不覺得...人在慌張的時候，所說出來的話往往都是最真實的嗎？再說...健保點數是可以換錢的，你們這樣做根本就是偷錢的行為」。

原PO回想之前當牙助的經驗，表示曾遇過一些民眾「明明牙結石厚得跟牆壁一樣，但電腦ㄧ查卻發現他們前陣子才被另一家診所報過洗牙」，而病患被問及原因也會一頭霧水說「沒有啊！他們沒有幫我洗牙，怎麼會這樣？那我要怎麼做？」。由於半年洗牙一次的健保扣打「被用掉了」，因此病患只能選擇自費或回原診所處理，落入「真的需要洗牙了，卻無法得到妥善的治療」下場。

貼文一出，釣出不少苦主分享慘痛經驗，「牙醫九成都偷偷申報洗牙，還有耳鼻喉診所九成都偷偷申報口腔癌檢查，這些錢都算是診所的意外之財」、「之前戴牙套的診所也是亂申報我有洗牙，害我之後去其他診所真的要洗牙的時候沒辦法用健保的洗」、「我的也是剛懷孕去小診所產檢而已，他也是申報人工流產啊！真是想詛咒我啊」、「我也是！去看月經失調，沒抽血沒驗尿，單內診加開藥而已，因為保險問題去看健保app，發現婦產科給我寫妊娠試驗，結果陰性」。

有網友大讚原PO「幹得好，不實申報，本來就不OK，因為你的病歷會跟著你一輩子的」。更有同業跳出來說「不止牙科，很多診所都這樣竊取健保點數！我在眼科診所做過2年，就算沒拿藥只是視力檢查，一樣跟健保局申請藥物，還要求我們印出一張空白收據給患者，每年評鑑抽審病歷我們都還要幫忙偽造假病歷」、「我很久以前也做過牙助，沒有項目可以申報時，通常就會填局部洗牙，這就是業界不良的共識，不然牙醫花時間看診，然後沒有項目可以申報，當做是義診嗎？」。