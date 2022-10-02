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舉目茫茫！彰化空品「橘色提醒」 中火預先降載

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
很多民眾發現，今天上午舉目霧茫茫，彰化縣環保局指出，因擴散條件差，中部空品區為「橘色提醒」等級，估計將影響至10月4日，呼籲民眾減少外出，做好自我健康維護。記者劉明岩／攝影
很多民眾發現，今天上午舉目霧茫茫，彰化縣環保局指出，因擴散條件差，中部空品區為「橘色提醒」等級，估計將影響至10月4日，呼籲民眾減少外出，做好自我健康維護。記者劉明岩／攝影

很多民眾發現，今天上午舉目霧茫茫，彰化縣環保局指出，因擴散條件差，台灣西半部地區臭氧濃度稍易上升，中部空品區為「橘色提醒」等級，估計將影響至10月4日，已要求台中火力發電廠預先降載3300MW，減緩中部空氣品質惡化，並呼籲民眾減少外出，做好自我健康維護。

環保局表示，今天環境風場為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件稍差，桃園至中部沿海地區受渦流影響，擴散條件稍差，汙染物稍易累積，午後受光化作用影響，西半部地區臭氧濃度稍易上升，中部空品區為「橘色提醒」等級，將影響至10月4日。

今天適逢周日，很多民眾一大早就出門運動，或者出遊，卻發現霧霾很重，才意識到空品很差，還好防疫期間，就有戴口罩習慣，但很多人選擇不要出門，以免空汙影響健康。

今天上午，彰化縣彰化、線西、大城及二林等四個測站的空氣品質指數（AQI）均超過100，達「橘色提醒」，其中二林甚至達147，幾乎快達到150的「紅色警示」。

環保局表示，已立即啟動緊急應變機制，並透過中臺灣區域治理平台與鄰近縣市共同管制主要空氣汙染來源，要求台中火力發電廠啟動相關空品不良應變作為，今日已預先降載3300MW，減緩中部空氣品質惡化。

環保局呼籲隨時留意最新空氣品質資訊https://reurl.cc/l5qWQY，加強個人健康防護，減少在戶外劇烈活動，如需外出，建議搭乘大眾運輸工具並佩戴口罩，以維護個人健康。

很多民眾發現，今天上午舉目霧茫茫，彰化縣環保局指出，因擴散條件差，中部空品區為「橘色提醒」等級，估計將影響至10月4日，呼籲民眾減少外出，做好自我健康維護。記者劉明岩／攝影
很多民眾發現，今天上午舉目霧茫茫，彰化縣環保局指出，因擴散條件差，中部空品區為「橘色提醒」等級，估計將影響至10月4日，呼籲民眾減少外出，做好自我健康維護。記者劉明岩／攝影

空氣品質 中火

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