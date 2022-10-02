慈濟「健康21」萬人響應 她體重破百花3梯次減20多公斤

「慈濟健康挑戰21，食回活力計畫」，超過上萬人次參與，經過體檢統計，約八成改善三高問題，更有效改善體重。豐原靜思堂最新一梯次受理報名。

慈濟人醫會發現，美國主責醫院協會「PCRM」推動「健康挑戰21」，採用全植物飲食餐盤，實施21天；據科學及心理研究，21天是養成習慣的循環周期。

豐原慈濟志工陳明珠等人拜訪豐原30多家素食餐廳，與多家配合，另由醫師、營養師指導飲食運動，午晚餐採全植物飲食的餐盤，參加前後都會經過體檢。

參與學員陳家宣，從小就肥胖，一直近百公斤體重，從未瘦過！除了肥胖，她一直認為很健康，但參加活動的前測卻出現9個紅字，讓她下定決心減重。

接受慈濟醫院醫師陳慶元建議，加上配合運動，她參加三梯次，已減重20多公斤，健檢只剩1個紅字，精神更好、更清爽。

家宣很感謝老板娘廖素蜜，邀她加入慈濟健康21餐，還協助取餐。現在目標訂下55公斤，繼續食用健康餐，找回健康人生。

何曾月琴手抖嚴重、嗜睡、腳水腫、走路蹣跚不穩，白天坐著就睡著，口語表達越來越模糊。女兒何慧卿為她報名一梯次「健康21」後，發現媽媽手抖動大約好了許多，也不再嗜睡，練書法，精神更好了，表達溝通清晰，尤其水腫消褪，走路一步一步抬起腳來，邁腳行走，重拾健康新生活。

學員莊鳳鳴由第一梯參加到第三梯次，他說第一梯三酸甘油脂很高，到3月去檢測已全部正常，感覺這是正確的方向！

學員張秀茹說健康21的菜色非常多，一天下來也接近20樣，她說從來沒有看過一個餐盒會有這麼多的種類、樣式和色彩。尤其豆類，以前根本不可能這樣慢慢吃，還吃那麼多。

她原本連腳都抬不起來，吃到第20天時，體重直接下降約5公斤，有一天，張秀茹的女兒對她說，「媽，妳把腳抬高給我看。」她不但能抬高腳，腳變瘦了，居然看得到自己的腳趾縫了，原來可是看不見的。

學員劉茲菁說以前很喜歡吃美食，除了早餐，全部外食，這次同學介紹他吃，胃食道逆流、胃脹氣、喉嚨都改善很多，身體輕盈不再感覺沈重。體重降三公斤。很自然的不想吃甜的，學會餐盤配置，分辨穀類輪著吃。他每次看到餐盤，感覺有裏面滿滿愛心，就很感恩！

豐原慈濟靜思堂今年1月4日展開健康挑戰21天活動，到9月共舉辦6梯次體驗活動，下一梯次10月13日到11月2日，即日起報名，10月7日或額滿為止。

報名表連結：https://reurl.cc/V1ZzrN