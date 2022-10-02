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日夜溫差劇烈 把握好天氣 周二深夜東北季風南下轉陰雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今明兩天持續受到太平洋高壓影響，在偏東到東南風環境下，西半部天氣晴時多雲，整體仍是較穩定的天氣。本報資料照片
今明兩天持續受到太平洋高壓影響，在偏東到東南風環境下，西半部天氣晴時多雲，整體仍是較穩定的天氣。本報資料照片

秋老虎發威，天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，今明兩天持續受到太平洋高壓影響，在偏東到東南風環境下，西半部天氣晴時多雲，迎風面東北角、恆春到台東偶有短暫雨。山區午後有熱對流發展的機會，不過降雨範圍小，分布零星，整體仍是較穩定的天氣。

他說，白天在盆地、內陸地區高溫有機會來到34-36度，夜晚清晨有輻射冷卻作用，局部空曠地區、近山區低溫可達20-23度。日夜溫差大，建議可隨溫度變化調整衣著。

穩定的天氣預計可持續到周二白天，柯聿寧說，周二深夜東北季風將開始南下，周三受到東北季風增強、水氣增多影響，北部、東北部將轉陰雨天氣。東北季風前緣通過時，迎風面北海岸到東北角、宜蘭南側的沿海到山區有短時較大雨勢發生機會。

柯聿寧表示，溫度受降雨及涼空氣影響，苗栗以北地區市區附近的溫度約在23-27度，有濕涼的感覺，中南部地區溫度稍下降到24-31度左右，日夜溫差仍大。

柯聿寧說，預估周四到周六仍然是東北風環境，北部內陸的降雨減少，白天溫度有小幅度回升的機會。但北海岸、東北角及宜蘭地區仍然是容易下雨的天氣，整體變化不大。

他表示，目前有部分區域模式對上述區域做出較明顯的降雨預報，不過這類型的降雨強度、影響範圍掌握仍困難，仍然有變動的空間。

柯聿寧表示，天候若不佳，避免前往容易下雨的地區，以周三到周六這段時間主要是北海岸到東北角、宜蘭的南澳及大同山區、南澳沿海地區，河川流域也盡量不要接近，安全至上。

今明兩天持續受到太平洋高壓影響，在偏東到東南風環境下，西半部天氣晴時多雲，整體仍是較穩定的天氣。本報資料照片
今明兩天持續受到太平洋高壓影響，在偏東到東南風環境下，西半部天氣晴時多雲，整體仍是較穩定的天氣。本報資料照片

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