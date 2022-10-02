熱愛高肺活量型運動、肺腺癌仍上身 她帶著標靶藥物遊世界

我是一個很活躍的人，從年輕時就非常喜歡運動和四處旅遊，因而身體狀況一直維持得不錯，也極少生病。然而體內這顆「隱藏炸彈」，不知埋伏了多久，居然讓我毫無察覺；即使我做的都是高肺活量型運動，如游泳、跳舞、打桌球等，卻一點徵兆都沒有，也從沒覺得特別喘。

所以二○一六年發現罹癌時，真的很意外。

先是因為去韓國旅遊，吃了太多辣食，引起腸胃不適，回來後，先生建議我去醫院做檢查。

剛好醫院的健檢中心在推婦女節優惠活動，連同肺部一起檢查可享優惠，所以也就順便做了。沒想到，竟被查出右上肺有三．二公分的腫瘤。

當時現場醫護人員比我還緊張，一連串發問。

「您有咳嗽嗎？」

「沒有。」

「您有每年做健檢嗎？」

「有啊，公司健檢都有照X光。」

「為什麼做這項檢查？」

「因為有打折啊！」

顯然他們知道問題的嚴重性，請我趕緊做後續相關處置。

後來我到臺大掛陳晉興醫師的診，陳醫師一看檢查報告，馬上就安排了手術時間，還叫我回去「把辦公室整理、整理」，意思是要準備抗戰，不適合再工作了。

至此我才頭一次警覺到病情不單純，儘管提前離開職場有些捨不得，但「該喊停就要停」，我得要為自己、為愛我的家人，好好珍惜生命！

灑脫面對人生，就在一念間

手術後經切片化驗，證實為肺腺癌3A期，且已轉移至淋巴。之後開始接受化療，這段時間相當辛苦，也很煎熬，藥物副作用讓我又吐、又吃不下，瘦了七、八公斤，還一度因為對人工血管過敏，產生靜脈血栓，整條手臂都發黑了，差點致命。

為此，每天早、晚兩次，得在家自行施打抗凝血針劑，前後打了一、兩百針，先生硬著頭皮學會注射，顧不得自己的內心壓力，反倒不忍我受苦，每回幫我打完針，我們夫妻倆抱頭痛哭……好不容易完成了化療，二○一八年做正子斷層造影時，又發現有骨轉移，在髂骨部位做了六次放療才控制住。

過程中，確實有灰心沮喪的時候，但兒子鼓勵我說：「媽媽，您在職場各方面的表現已經是人生勝利組了，您向來勇敢堅強、熱愛生命，不應該遇到挫折就逃避！」

轉念一想，確實也是，抗癌感覺就像在玩闖關遊戲，「闖過了一關又一關」，對於這項生命的考驗，只要願意拚，好好跟著醫師指示走、每個階段的治療都按部就班，我相信還是有機會可以成為那五年存活率的百分之十九的其中之一。（註解）

（註解：五年存活率，是指某一特定期別癌症病患能存活五年以上的機率。王女士因為有骨轉移，為肺癌第四期，因此可存活五年以上的機率只有百分之十九。）

熱愛生命，再次為自己動起來

想開之後，我決定為自己做一些事。

（本文出自《肺癌的預防與治療：全面贏戰臺灣新國病》） 某天，我突發奇想，跑去臺北愛國東路婚紗街，隨機找一家店，就穿著當天運動後沒換下來的服裝，跟店員說要拍寫真。店員覺得詫異和奇怪，我就說：「這是我的『畢業照』，我要把自己還美美的樣子留下來，給自己自信，儘管之後因為治療外型變了，但我只要知道自己『曾經美過』就夠了！」

除此之外，我即刻行動安排中國貴州的梵淨山（海拔兩千三百三十六公尺）爬山，參加了杜拜旅遊行程，住進知名的帆船飯店……這些其實都是特意安排的，因為我想要讓自己沒有遺憾，而且陳醫師也告訴我說：「何妨帶著艾瑞莎（Iressa，標靶藥物）去旅行？」

其實很多病友也都如此，即使在治療，生活限制影響不大，想要出國旅遊、四處遊玩都沒問題，想做就去做。

二○二一年九月，挑戰再度兵臨城下，這次在腦部發現癌細胞轉移，兩個月內腫瘤從一顆、兩顆，快速增加到六顆，我接受了電腦刀放射線治療。

連續兩天，每次約進行一個多小時，事前雖然擔心會影響記憶力什麼的，但其實並沒想像中可怕。完成的那一刻，我感覺自己又活過來了，立馬耍寶了起來，聽醫護人員說使用過的「面罩」可以帶回家，我便拿起隨身攜帶的柺杖，擺出打劍道的pose，大家看到都跟著笑了，覺得眞的很像！

抗癌路上就是這樣，關關難過關關過，自己的人生自己承擔。我也會有消沉悲傷的時候，那就大方哭出來，不需要壓抑，只是哭完要再走出來，勇敢面對。

曾經，我對於提前退休覺得可惜，現在回頭看反而覺得，把時間都用在工作才可惜，早知就該早點退休，趁著身體健康多玩幾年。我現在還在持續接受標靶藥物的治療，以往狀況平穩的時候，陳醫師都會說：「恭喜！」現在他都對我說：「加油！」衷心希望哪天陳醫師口中的「加油」，能夠再變回「恭喜」，那麼我的關卡就又再進階了！

陳晉興醫師的話 王女士是非常勇敢積極的病友。雖然從第三期變為第四期、從骨轉移變為腦轉移，但仍能以樂觀的心態積極面對。 希望藉由她的例子鼓勵所有病患，罹患肺癌並不可怕，醫學的進步，讓我們有更多武器對抗肺癌，但也讓抗癌過程變成漫長辛苦的旅程，如何以平靜的心與這個「新國病」、「大魔王」相處，是所有肺癌患者的人生課題。希望病友們別被肺癌擊倒，學習王女士，做喜樂的事，圓美麗人生。

（本文出自《肺癌的預防與治療：全面贏戰臺灣新國病》，作者：陳晉興、梁惠雯）