今天至周二秋老虎最盛 吳德榮：周三北台灣變天轉濕涼

聯合報／ 記者楊德宜董俞佳／台北即時報導
天氣持續晴朗炎熱，圖為民眾趁著傍晚涼爽天氣，在關渡碼頭散心。記者林伯東／攝影
天氣持續晴朗炎熱，圖為民眾趁著傍晚涼爽天氣，在關渡碼頭散心。記者林伯東／攝影

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周二是秋老虎最盛期，中層大氣副熱帶高壓籠罩，各地晴朗穩定；低層水氣不多，東半部及午後山區偶有局部零星飄雨的機率。

各地白天熱、早晚涼，日夜溫差大；中午前後紫外線過量及危險級，應注意防曬。今天北部21至36度，中部23至37度，南部24至37度，東部21至36度。

吳德榮說，周三清晨至上午，東北風漸增強，北台灣雲量漸增，轉有局部雨；氣溫漸降，北台灣轉濕涼；白天氣溫下降幅度較大，約在25、26度左右；花、東下午起亦轉有局部雨，中南部地區受影響較小。

牠表示，周四至周六東北風影響，北台灣稍涼，其他地區氣溫略降；周四水氣略減，東半部有局部雨，大台北東側偶有局部短暫雨，桃園以南晴時多雲；周五、周六水氣略增，大台北、東半部有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲。

吳德榮 東北風 桃園

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