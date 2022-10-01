慈濟響應世界骨髓捐贈者日 邀青年驗血建檔救人一命

2015年由世界骨髓捐贈者協會發起的「世界骨髓捐贈者日」已擴展到全球，至今連續舉辦第8年。活動起源義大利、西班牙、法國、比利時等歐洲國家，並於每年9月的第三個星期六，訂為世界骨髓捐贈者日。慈濟骨髓幹細胞中心、慈濟基金會響應「世界骨髓捐贈者日」，今舉辦感恩音樂會系列活動，並宣導造血幹細胞捐贈驗血建檔，邀請大家加入「救人一命、無損己身」的配對行列，共譜生命樂章的感動與喜悅。

「你知道什麼是造血幹細胞嗎？」捐贈造血幹細胞可以給血液疾病患者重生的機會，其實捐贈造血幹細胞和捐血一樣簡單，年滿18歲以上，46足歲下的青年，只要抽血10cc即可以加入骨髓資料庫建檔，希望能有更多熱血人員來參加建檔，增加資料庫的血樣資料，讓等待配對的家庭帶來更多希望，目前以周邊血捐贈方式來進行捐贈，比以往傳統的取髓手術更方便。

「你的一針，也許就可以改變他的一生」來自台南目前在台北求學就讀大三陳同學說，約一個月前透過網路預約驗血建檔活動，很開心可以加入救人的隊伍。她表示，事先瀏覽相關造血幹細胞捐贈的資訊，且經過家人同意，很感謝父母非常支持她這項舉動，除此之外，她本身也早已簽署器官捐贈，對生命的看法很純粹，認為父母給她健康的身體，要好好利用行善助人的機會。

慈濟骨髓幹細胞中心主任楊國樑說，慈濟骨髓幹細胞中心成立於1993年，為國內唯一的造血幹細胞資料庫，走過29個年頭，雖然資料庫建檔超過45萬筆，可是年年需淘汰超過55歲的建檔資料，近兩年來疫情阻擋了驗血活動，急需青年建檔，為血液疾病患者注入重生的希望。同時希望能把資料庫建檔資料多元化，歡迎新住民、其他族群來進行驗血建檔，尋找更多救人的可能性。

世界骨髓捐贈者協會表示，全球每年有超過5萬名血液疾病患者找尋非親屬配對成功的機會，期盼進行骨髓造血幹細胞移植，獲得重生。其中有將近50%的病人，是在其他國家找到與自己第六對染色體相合的捐贈者。

「世界骨髓捐贈者日」感恩在全球55個不同國家，超過3900萬造血幹細胞志願捐贈者，包含骨髓幹細胞、周邊血幹細胞、臍帶血。血液疾病患者如果可以找到合適的配型，即可以透過造血幹細胞、骨髓或臍帶血移植治癒的機會。