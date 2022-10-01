障礙帶來不一樣的觀看方式 自閉症女孩獲FORMOSA女兒獎

韓劇「非常律師」現實真人版。勵馨基金會今舉行第20屆「FORMOSA女兒獎」頒獎典禮，獲勇氣冒險獎的林若涵，國小三、四年級被診斷出自閉症，除了面對學習障礙，還必須承受外界的不理解，從封閉自我，到走出來與人互動、發心貢獻所長，林若涵說，她不認為障礙是一件壞事，障礙反而帶給她不一樣的觀看世界方式。

第20屆「FORMOSA女兒獎」總共43名女孩入圍，角逐社群經營、勇氣冒險、數理科技、體能運動及特殊創作5種獎項，各獎項選出3名得獎者。

勇氣冒險獎得獎人之一的林若涵，國小三、四年級時被診斷出自閉症，記憶、數理能力絕佳的她，卻有符號辨識及書寫及書寫障礙，必須仰仗語音報讀輔助，並以鍵盤打字取代手寫。對林若涵來說，雖然學習困難重重，但外界種種的不理解，才是真正絆倒她的路障。

「肉眼看不到的障礙，很多人無法理解。」林若涵國小成績名列前茅，老師因此對她的學習障礙不以為意，未給予太多協助，讓她

一度拒絕上學，直到遇見願意理解她的國中特教老師，引導她與人溝通、相處，林若涵才慢慢打開心防。

國中小時期，林若涵沒有特別跟同學交代自己的狀況，反而換來同學的不諒解，有人怪她說話急促直接沒禮貌，部分課堂跟考試不在場也引起同學的猜測議論，等上了高中，林若涵改變做法，大方跟同學們坦承，沒想到說出口後，旁人都很包容她，也努力嘗試理解她的處境，「承認自己有這個問題，是好事。」

奮力往前的路上，林若涵看見許多跟她一樣的特教學生，明明有能力、也有意願學習，卻因為找不到方法而被迫放棄，讓她想創造友善的學習輔具與環境，讓每一個特教學生能擁有更好的學習機會。她鑽研了適合在亞洲國家穿帶的散熱型情緒舒緩背心（Emotional Stress Relief Vest），獲全國科展獎項，今年也參與教育部國教署活動，親自向署長陳情語音報讀服務待改善之處。

現在就讀麗山高中三年級的她，未來希望能往工程設計領域發展，林若涵說，她不認為障礙是一件壞事，障礙反而帶給她不一樣的觀看世界方式。

另一位社群經營獎得獎者莊又凝，某天邀了李婕妤、楊詠絮兩名好友一起和「舊鞋救命」合作，向飯店搜集廢棄肥皂，再製成新的肥皂捐助非洲，去年暑假更擴大為5人團隊，製作了1700塊手工皂捐贈給醫護人員。今年夏天，莊又凝成立的「Ｈigh School Soap Lab」已跨校擴編至20多人，與更生少年關懷協會、等家寶寶、環保新勢力等組織合作，舉辦10場以上手工皂教學推廣活動，協助ＮＧＯ組之進行義賣、募款。