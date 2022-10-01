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影／流感大舉入侵年？ 醫師呼籲：流感疫苗打好打滿

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
光田總院長王乃弘今天率先施打流感疫苗，並呼籲民眾早日接種。圖／光田綜合醫院提供
光田總院長王乃弘今天率先施打流感疫苗，並呼籲民眾早日接種。圖／光田綜合醫院提供

台灣10月份國境即將開放，防疫政策逐漸放寛，除讓COVID-19有死灰復燃的可能，醫界更憂心今年流感將「捲土重來」。光田綜合醫院總院長王乃弘今帶領光田醫護團隊率先接種流感疫苗，呼籲民眾仍維持好戴口罩、勤洗手或消毒的衛生習慣，也希望民眾盡速到院接種流感疫苗，不要輕忽流感病毒的威力。

時序即將邁入秋冬，台灣邊境即將開放，不但可能讓COVID-19病例大增，流感病毒也恐隨之傳播。光田感染科主任楊清鎮表示，依疾管署統計，近日流感個案數已有增加的趨勢，待10月邊境一開放，或是防疫政策再往下鬆綁，恐將造成一波大流行。

國內民眾對於新冠肺炎疫苗的接種相當積極，卻常常忽略施打流感疫苗。楊清鎮表示，現在民眾都有戴口罩、勤消毒的習慣，因此流感的感染個案會較疫情之前少，但國人近年接種流感疫苗率較低，將可能提高今年流感的死亡率與重症率，「尤其流感病毒若發生突變，而國人流感疫苗接種率又不高，就有可能爆發大流行，甚至是流感與新冠肺炎一起夾殺」。

楊清鎮認為，有民眾擔心自己確診剛剛康復，或是剛注射完第四劑，怕疫苗會有交互作用，但流感疫苗是不活化疫苗，可以和其他疫苗同時接種於不同部位，或間隔任何時間接種。

楊指出，目前實證顯示，流感疫苗和COVID-19疫苗同時接種，並不影響疫苗之有效性或安全性，民眾可以放心施打。

即日起，光田綜合醫院配合提供公費四價流感疫苗接種服務，只要符合條件的民眾，都可到院接種流感疫苗。院內設置流感疫苗施打專區，平日於本月3日至14日，早上9點至11點半，民眾持健保卡至專區報到，經醫師評估後，就能立即接種疫苗，省去掛號與門診的時間。

流感疫苗 新冠肺炎 流感病毒 COVID-19

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