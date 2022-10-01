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避免衝擊春節運輸 台鐵玉里富里間分2階段搶通
受到918池上地震影響，台鐵花蓮至台東間一度停駛，目前經過分段搶通，僅剩玉里至富里間逾18公里需透過公路客運接駁。台鐵局說，該區間內東里站、新秀姑巒溪橋、以及樂樂溪橋受損嚴重，為兼顧鐵路輸運功能，擬定兩階段修復計畫，第一階段目標在農曆春節前搶通，屆時列車可以降速通過，讓環島鐵路「破鏡重圓」。
台鐵說，新秀姑巒溪橋經委託專業工程顧問公司技師數度現場勘察，經評估橋梁主結構應未受破壞；但因大梁重達800噸至1400噸，且左、右偏移不一，最大移位量超過1公尺，部份橋跨又位於河道內，搶修工作具有相當難度，故台鐵局擬定二階段修復計畫。
第一階段先恢復新秀姑巒溪橋行車功能，預計辦理15跨大梁頂昇橫移復位及支承、重新裝設止震裝置與電力桿基座，搶修完成後先以時速60公里速度慢行通車，並裝設監測儀器持續監測，以確保行車安全；此階段原預估需6個月工期，經努力調整趕工進度，將以農曆春節前搶通為首要目標；第二階段則依據最新「鐵路橋梁耐震設計規範」作安全評估與補強，使橋梁符合要求，完成後即可恢復正常速度行車。
台鐵局局長杜微昨在副總工程司陳仲俊、花蓮工務段段長李建勳、台東工務段段長楊崑宗陪同下，親赴東里視察二橋損壞情形，並和專家技師及局內工程人員交換意見。杜微感謝同仁一周來不眠不休的努力，已完成月台雨棚拆除、軌道石碴淨空、橋下整地準備及初步量測等作業，期勉大家更要群策群力達成搶修目標，也特別感謝行政院工程會、交通部、鐵道局、公路總局及河川局等單位這段時間的大力協助。
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