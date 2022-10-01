線上尋寶、線下健走 港坪運動公園熱鬧登場

為推廣民眾健康健走，嘉義市政府衛生局今天上午在港坪運動公園舉辦「全嘉趣尋寶 運動+健康」健走線上競賽，運用手機APP，展開「線上虛擬尋寶、線下實體健走」新體驗，吸引超過5百名民眾參與。市長黃敏惠表示，透過有趣的健走競賽，增加運動量之餘，也能享受線上尋寶的樂趣。

市長黃敏惠表示，運動有益身體健康，也是預防所有慢性病的最好方式，鼓勵大家在解封後，多走出戶外，開啟健康生活，用實際行動，讓自己更加健康。

今日體驗活動，沿途加碼設置實體尋寶，參加民眾凡收集「免疫力」、「肌肉力」、「營養力」、「好活力」及「好心情」等健康寶石，即可兌換1份精美禮物。

衛生局表示，根據世界衛生組織建議，充足運動可降低罹患心血管疾病風險，還能促進心理健康，強化肌力及肌耐力，走路是最好的實踐方式，分段累積式的運動，效果也不錯。即日起至12月3日止，國健署推出「走路趣尋寶 全台齊步走」全民身體活動線上競賽。藉由沿途撿拾虛擬回收物，響應垃圾不落地概念，倡議環保署全民綠生活議題，逐步往永續發展目標前進；嘉義市港坪運動公園並獲選作為全台縣市串聯場域之一。