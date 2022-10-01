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線上尋寶、線下健走 港坪運動公園熱鬧登場

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
參與活動的民眾健走尋寶。圖／嘉義市政府提供
參與活動的民眾健走尋寶。圖／嘉義市政府提供

為推廣民眾健康健走嘉義市政府衛生局今天上午在港坪運動公園舉辦「全嘉趣尋寶 運動+健康」健走線上競賽，運用手機APP，展開「線上虛擬尋寶、線下實體健走」新體驗，吸引超過5百名民眾參與。市長黃敏惠表示，透過有趣的健走競賽，增加運動量之餘，也能享受線上尋寶的樂趣。

市長黃敏惠表示，運動有益身體健康，也是預防所有慢性病的最好方式，鼓勵大家在解封後，多走出戶外，開啟健康生活，用實際行動，讓自己更加健康。

今日體驗活動，沿途加碼設置實體尋寶，參加民眾凡收集「免疫力」、「肌肉力」、「營養力」、「好活力」及「好心情」等健康寶石，即可兌換1份精美禮物。

衛生局表示，根據世界衛生組織建議，充足運動可降低罹患心血管疾病風險，還能促進心理健康，強化肌力及肌耐力，走路是最好的實踐方式，分段累積式的運動，效果也不錯。即日起至12月3日止，國健署推出「走路趣尋寶 全台齊步走」全民身體活動線上競賽。藉由沿途撿拾虛擬回收物，響應垃圾不落地概念，倡議環保署全民綠生活議題，逐步往永續發展目標前進；嘉義市港坪運動公園並獲選作為全台縣市串聯場域之一。

衛生局表示，參加者需先下載「健行筆記APP」，內有「自訂路線輕鬆走走」、「指定路線尋寶任務」及「團體揮汗挑戰賽」3大主題。活動期間民眾可自行至港坪運動公園，沿健走路線找虛擬寶物上傳，每週最多可傳15次，週週抽出好禮，有50萬好禮獎品等你來挑戰，詳細活動辦法請至嘉義市政府衛生局網頁-公告訊息-最新消息查詢，或電洽2338066轉國民健康科。

嘉義市衛生局上午在港坪運動公園舉辦「全嘉趣尋寶 運動+健康」健走線上競賽活動。圖／嘉義市政府提供
嘉義市衛生局上午在港坪運動公園舉辦「全嘉趣尋寶 運動+健康」健走線上競賽活動。圖／嘉義市政府提供

衛生局 健走 嘉義

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