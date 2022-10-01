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助你好孕！設籍高市孕婦今起可領價值5040元產檢乘車券

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
不少孕媽咪因社經地位偏低，家住偏鄉，產檢不便進而忽略檢查，導致無法在孕期間及早察覺胎兒的健康狀況。記者王昭月／攝影
不少孕媽咪因社經地位偏低，家住偏鄉，產檢不便進而忽略檢查，導致無法在孕期間及早察覺胎兒的健康狀況。記者王昭月／攝影

高雄將產第2胎的吳小姐今早到高雄市立聯合醫院產檢，意外領到1本價值5040元的孕婦產檢交通乘車券，喜出望外。她說懷第1胎時每次騎車產檢途中總是驚心動魄，很高興市府看見孕媽咪需求，推出孕婦產檢交通補助，往後的產檢她就能直接搭合約計程車到醫院，減少騎車途中可能遇上的風險。

高雄市孕婦產檢交通乘車券今起擴大發放給設籍高市的孕婦，一本28張，每張面額180元，至少補足一半產檢次數的交通支出。

吳小姐今早到市立聯合醫院產檢後收到孕產婦乘車券，指是十分貼心的福利。她懷第一胎時多半騎車到院產檢，有時途中遇到緊急煞車，總嚇出一身冷汗，現在有乘車券，她說產檢路途一定更加女全。懷孕29周的顏小姐也有同感，指以前產檢都由家人排時間載到醫院，有乘車券後就不必再麻煩家人。

高市社會局副局長葉玉茹說，社會局2020年起開辦孕產檢交通補助，初期對象限低收入及中低收入戶，今年3月擴大對象為身心障礙、特殊境遇、新住民和原住民，今起再擴及設籍高市所有孕婦，估計將有1.8萬人受惠，總經費約9千萬。孕婦可至區公所請領或在50家與市府合作的產檢醫療院所領「媽媽手冊」時直接領取，高市應是全國第一個全面發放孕婦產檢乘車券的城市。

「這項政策可讓國人無後顧之憂，願意孕育下一代」，高雄市立聯合醫院副院長賴俊煌表示，這項政策有助於提振孕婦產檢意願。過去有些低社經地位或家住偏鄉的孕婦，因產檢不便於是乾脆不受檢，萬一胎兒在孕期間有狀況，無法及即時察覺，再進一步治療。現在有些胎兒疾病，在子宮就能直接治療，孕婦別輕忽產檢的重要。

高雄市立聯合醫院副院長賴俊煌表示，孕婦忽略產檢，往往無法及時察覺胎兒的健康問題。記者王昭月／攝影
高雄市立聯合醫院副院長賴俊煌表示，孕婦忽略產檢，往往無法及時察覺胎兒的健康問題。記者王昭月／攝影
今天起設籍高雄的孕婦，都發放一本價值5040的產檢乘車券，可抵用14趟產檢 來回車資。記者王昭月／攝影
今天起設籍高雄的孕婦，都發放一本價值5040的產檢乘車券，可抵用14趟產檢 來回車資。記者王昭月／攝影
今天起設籍高雄的孕婦，都發放一本價值5040的產檢乘車券，可抵用14趟產檢 來回車資。記者王昭月／攝影
今天起設籍高雄的孕婦，都發放一本價值5040的產檢乘車券，可抵用14趟產檢 來回車資。記者王昭月／攝影
高雄市今天起擴大發放孕婦產檢乘車補助對象為設籍高市的所有孕婦，估計約1.8萬人受惠。記者王昭月／攝影
高雄市今天起擴大發放孕婦產檢乘車補助對象為設籍高市的所有孕婦，估計約1.8萬人受惠。記者王昭月／攝影

孕婦 高雄市 計程車

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