助你好孕！設籍高市孕婦今起可領價值5040元產檢乘車券

高雄將產第2胎的吳小姐今早到高雄市立聯合醫院產檢，意外領到1本價值5040元的孕婦產檢交通乘車券，喜出望外。她說懷第1胎時每次騎車產檢途中總是驚心動魄，很高興市府看見孕媽咪需求，推出孕婦產檢交通補助，往後的產檢她就能直接搭合約計程車到醫院，減少騎車途中可能遇上的風險。

高雄市孕婦產檢交通乘車券今起擴大發放給設籍高市的孕婦，一本28張，每張面額180元，至少補足一半產檢次數的交通支出。

吳小姐今早到市立聯合醫院產檢後收到孕產婦乘車券，指是十分貼心的福利。她懷第一胎時多半騎車到院產檢，有時途中遇到緊急煞車，總嚇出一身冷汗，現在有乘車券，她說產檢路途一定更加女全。懷孕29周的顏小姐也有同感，指以前產檢都由家人排時間載到醫院，有乘車券後就不必再麻煩家人。

高市社會局副局長葉玉茹說，社會局2020年起開辦孕產檢交通補助，初期對象限低收入及中低收入戶，今年3月擴大對象為身心障礙、特殊境遇、新住民和原住民，今起再擴及設籍高市所有孕婦，估計將有1.8萬人受惠，總經費約9千萬。孕婦可至區公所請領或在50家與市府合作的產檢醫療院所領「媽媽手冊」時直接領取，高市應是全國第一個全面發放孕婦產檢乘車券的城市。