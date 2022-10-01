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氣象局開放參觀現排隊潮 鄭明典：盼增進全民氣象知識

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
中央氣象局今天舉辦「2022 Kiss Science開放參觀活動」，現場架設天文望遠鏡可觀測太陽黑子。記者盧逸峰／攝影
中央氣象局今天舉辦「2022 Kiss Science開放參觀活動」，現場架設天文望遠鏡可觀測太陽黑子。記者盧逸峰／攝影

中央氣象局今天舉辦「2022 Kiss Science開放參觀活動」除安排主題演講、靜態展示、戶外還架設望遠鏡讓民眾觀測太陽黑子，晚上將讓民眾透過天文望遠鏡觀星，上午已湧入近千名民眾，多為親子一同來體驗氣象奧妙。由於室內空間防疫考量，人流管制在800人，較晚來的民眾須在局外等候，中午前排隊人潮甚至蔓延到局外數十公尺，即使「秋老虎」來襲，也檔不住民眾想一窺氣象局奧妙的心。

前陣子的918池上地震讓全台民眾有感，今天在地震主題展區也湧入不少民眾參觀，大家尤其對台灣地震區域統計、斷層位置感興趣。有家長帶著幼稚園大班的孩子來參觀，因為目前正在知識啟蒙階段，盼能讓孩子了解科學知識，但在參觀的過程中身為家長也學到許多，可說是無論大人、小孩都有知識上的收穫。

氣象局長鄭明典說，這次活動可讓民眾認識氣象局氣象觀測、衛星雷達、預報、地震、太空天氣等服務，增進全民對氣象的知識，預估今天會有超過1千人次來參觀氣象局。

鄭明典也說，氣象科學是穩定在進步，包括電腦性能持續提升、運算速度進步、並導入大數據分析，加上氣象雷達的預測精進，未來氣象預報能更精確。他也歡迎大家多下載利用氣象局的手機APP，如有大雨特報、雷雨訊息都會就能第一手得知。

平時總在螢光幕前解說天氣資訊的預報員謝佩芸、劉宇其今日也化身講師，向民眾講解氣象預報作業的流程及預報員的工作，有民眾見到預報員本人更熱情要求合影。謝佩芸打趣地說，現在年輕人都用手機直接查氣象資訊，可能不太看電視了，仍盼藉此機會啟發學子對於氣象預報、大氣科學的興趣，未來成為氣象領域的一份子。

中央氣象局今天舉辦「2022 Kiss Science開放參觀活動」，上午已湧入近千名民眾，不少人頂著烈日在外排隊等待入場。記者盧逸峰／攝影
中央氣象局今天舉辦「2022 Kiss Science開放參觀活動」，上午已湧入近千名民眾，不少人頂著烈日在外排隊等待入場。記者盧逸峰／攝影
中央氣象局今天舉辦「2022 Kiss Science開放參觀活動」，由於半個月前花東才發生大地震，不少民眾對於台灣斷層分布感興趣。記者盧逸峰／攝影
中央氣象局今天舉辦「2022 Kiss Science開放參觀活動」，由於半個月前花東才發生大地震，不少民眾對於台灣斷層分布感興趣。記者盧逸峰／攝影

氣象局 地震

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