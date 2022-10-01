預防流感大年 今天起公費流感疫苗開打 4歲萌娃爆哭勇敢接種
國內本土新冠疫情趨緩，即將進入秋冬流感季，台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民日前示警，「今年將會是流感大年。」
今年度公費流感疫苗今天起開打，疾管署今舉行公費流感疫苗開打記者會「注你一臂之力」，邀請衛福部長薛瑞元、疾管署長周志浩、金鐘歌王楊烈及4歲萌娃「果果」及媽媽等符合公費對象者接種。而「果果」尚未打針前便開始掙扎，甚至大叫「我不要打針」，但在眾人熱烈鼓掌下，勇敢完成接種。
薛瑞元表示，過去2年對抗新冠肺炎疫情，國人同胞大家都很配合政府的防疫指引，包括戴好口罩、勤洗手、疫情中自我約束，人流情況也減少，因此前2年流感疫情不明顯。不過現在新冠疫情接近要結束，從今年開學到中秋節，已見人潮逐漸恢復到疫情之前。各方專家也預測，今年流感會比較嚴重，要開始還「免疫負債」，但他不認同這說法，認為防護措施做好，疫情不會回來找我們。
不過，周志浩說，從實驗室監測病例來看，前幾周病例數很低，幾乎沒有分離出流感病毒，但近幾周有分離出來，雖然相較過去流感季節，病例數不算高，但比起前兩年新冠疫情期間，流感病例的確多一些，預測接下來邊境開放威脅將提升，冬季到農曆年前會達到最高峰，為保險起見，現在打流感疫苗不會太晚，且兩周後才產生足夠抗體，早打疫苗早安心。
薛瑞元說，今年政府持續提供630萬劑四價公費流感疫苗提供國人施打，接種流感疫苗後可減少流感的感染風險和降低重症機率，保護力約持續1年，所以須每年接種，且提醒國人施打新冠疫苗重要性，2種疫苗可同一天施打在不同手臂。
他說，今年若沒有做好防護，流感可能會反撲，流感反撲對健康威脅「不下於新冠」，因此符合公費接種對象，麻煩趕快接種疫苗，保護自己也保護家人及社會。
受邀擔任防疫大使的楊烈說，他今年剛滿69歲，17年前曾得大腸癌第二期，但目前已經治癒，且無復發，拍戲之餘有打拳養生習慣。他是有重大病史的人，更需要接種疫苗，生病是非常不舒服的事，家人、醫護照顧都很辛苦，他本身也接種了4劑新冠疫苗，在即將進入流感的季節，呼籲民眾、曾經或現為罹患重症的朋友，一起打流感疫苗顧健康。
今年度公費流感疫苗分2階段開打，第1階段於10月1日起開打，第2階段自11月1日開始，除50至64歲無高風險慢性病成人接種時間在第2階段，其餘包括醫事人員、65歲以上長者、長照機構人員、學齡前幼兒、孕婦、高風險慢病、罕病、重大傷病患者、嬰兒父母、幼兒園托育機構人員、學生、禽畜業動物防疫人員等對象均於第1階段。
接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，接種後保護力平均約可達30到80%；對18歲以上成人因流感而住院的保護力約有41%，對重症保護力則可達82%。全台有4000多家接種合約院所，民眾可透過地方衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管家或1922防疫諮詢專線查詢，前往接種時應攜帶健保卡及相關證明文件（如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等），並佩戴口罩、適度保持安全距離及執行手部衛生等措施。
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