快訊

驚悚畫面曝光！智利體育場看板「爬滿觀眾」應聲倒下

拯救休退學海嘯...台大設學習辦公室 政治、工管學生搶諮詢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2022國際自由車環台賽明登場 警政署公布全台賽點路線

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
2022年國際自由車環台公路大賽，將於10月2日至6日分5站舉行，警政署公布公路大賽的賽點與路線，今年的競賽路線將自台北市揭開序幕後，由北向南進行各站競賽。記者廖炳棋／翻攝
2022年國際自由車環台公路大賽，將於10月2日至6日分5站舉行，警政署公布公路大賽的賽點與路線，今年的競賽路線將自台北市揭開序幕後，由北向南進行各站競賽。記者廖炳棋／翻攝

2022年國際自由車環台公路大賽，將於10月2日至6日分5站舉行，今年賽事列為國際自由車總會（UCI） 2.1級頂尖賽事，為亞洲規模最大且具指標性的公路大賽，將有來自全球26個國家15個頂級職業車隊或國家隊知名職業明星選手約120位菁英參賽。

警政署公布公路大賽的賽點與路線，賽道將進行交通管制，今年的競賽路線將自台北市揭開序幕後，由北向南進行各站競賽，各站競賽時間、地點如下：

一、第1站-台北市站（10月2日9時15分）：台北市仁愛路繞圈賽，全程83.2公里。

二、第2站-桃園市站（10月3日9時30分）：桃園市政府至桃園市復興區角板山公園，全程120.59公里。

三、第3站-浪漫台三線站（10月4日9時30分、）：新竹縣竹北市光明六路東2段（與高鐵七路交岔口）至台中市石岡旅客服務中心，全程156.5公里。

四、 第4站-高雄市站（10月5日9時30分）： 起（終）點均為高雄市二二八和平紀念公園，全程155.6公里。

五、 第5站-屏東縣站（10月6日9時30分）：起（終）點均為大鵬灣國際休閒特區，全程149.83公里。

警政署為確保各站競賽賽道行車順暢，維護交通秩序及選手安全，已通報各相關警察局落實執行交通管制勤務。

警方呼籲用路人，各站賽會期間，請隨時收聽警察廣播電台路況報導，配合提前改道行駛，避開競賽管制區域，並遵守賽道各路口員警指揮疏導，以免增加管制區域周邊道路車流延滯及耽誤行車時間，共同維護交通順暢與賽事安全。環台賽相關活動資訊，可上2022環台賽官方網站 http://www.tourdetaiwan.org.tw ，或各站所轄警察局全球資訊網站查詢。

2022年國際自由車環台公路大賽，將於10月2日至6日分5站舉行，警政署公布公路大賽的賽點與路線，今年的競賽路線將自台北市揭開序幕後，由北向南進行各站競賽。記者廖炳棋／翻攝
2022年國際自由車環台公路大賽，將於10月2日至6日分5站舉行，警政署公布公路大賽的賽點與路線，今年的競賽路線將自台北市揭開序幕後，由北向南進行各站競賽。記者廖炳棋／翻攝
2022年國際自由車環台公路大賽，將於10月2日至6日分5站舉行，警政署公布公路大賽的賽點與路線，今年的競賽路線將自台北市揭開序幕後，由北向南進行各站競賽。記者廖炳棋／翻攝
2022年國際自由車環台公路大賽，將於10月2日至6日分5站舉行，警政署公布公路大賽的賽點與路線，今年的競賽路線將自台北市揭開序幕後，由北向南進行各站競賽。記者廖炳棋／翻攝
2022年國際自由車環台公路大賽，將於10月2日至6日分5站舉行，警政署公布公路大賽的賽點與路線，今年的競賽路線將自台北市揭開序幕後，由北向南進行各站競賽。記者廖炳棋／翻攝
2022年國際自由車環台公路大賽，將於10月2日至6日分5站舉行，警政署公布公路大賽的賽點與路線，今年的競賽路線將自台北市揭開序幕後，由北向南進行各站競賽。記者廖炳棋／翻攝
2022年國際自由車環台公路大賽，將於10月2日至6日分5站舉行，警政署公布公路大賽的賽點與路線，今年的競賽路線將自台北市揭開序幕後，由北向南進行各站競賽。記者廖炳棋／翻攝
2022年國際自由車環台公路大賽，將於10月2日至6日分5站舉行，警政署公布公路大賽的賽點與路線，今年的競賽路線將自台北市揭開序幕後，由北向南進行各站競賽。記者廖炳棋／翻攝
2022年國際自由車環台公路大賽，將於10月2日至6日分5站舉行，警政署公布公路大賽的賽點與路線，今年的競賽路線將自台北市揭開序幕後，由北向南進行各站競賽。記者廖炳棋／翻攝
2022年國際自由車環台公路大賽，將於10月2日至6日分5站舉行，警政署公布公路大賽的賽點與路線，今年的競賽路線將自台北市揭開序幕後，由北向南進行各站競賽。記者廖炳棋／翻攝
2022年國際自由車環台公路大賽，將於10月2日至6日分5站舉行，警政署公布公路大賽的賽點與路線，今年的競賽路線將自台北市揭開序幕後，由北向南進行各站競賽。記者廖炳棋／翻攝
2022年國際自由車環台公路大賽，將於10月2日至6日分5站舉行，警政署公布公路大賽的賽點與路線，今年的競賽路線將自台北市揭開序幕後，由北向南進行各站競賽。記者廖炳棋／翻攝

北市 警察 桃園 自由車

延伸閱讀

睽違10年！台東2022「RRC金針山拉力賽」強勢回歸

自由車／環台賽10月2日登場 馮俊凱領銜拚黃衫

國際自由車環台公路大賽 東勢警籲請配合交通管制措施

自由車環台賽10月3日舉行 26日預演台66往大溪要注意

相關新聞

2022國際自由車環台賽明登場 警政署公布全台賽點路線

2022年國際自由車環台公路大賽，將於10月2日至6日分5站舉行，今年賽事列為國際自由車總會（UCI） 2.1級頂尖賽事...

嘉義絕美「懸日」把握今明2天 攝影師曝拍照秘訣

眾所矚目天文盛事「曼哈頓懸日」，9月30日到10月2日是最佳觀測時間，最佳拍攝時段在傍晚約5點14分到5點41前後，將吸...

太平山台灣山毛櫸金黃秋葉 旅遊旺季啟動交管

時序入秋，宜蘭縣太平山國家森林遊樂區年度盛事，台灣山毛櫸即將由綠葉轉金黃，放眼望去滿滿詩意，屆時將吸引不少人造訪。翠峰景...

預防流感大年 今天起公費流感疫苗開打 4歲萌娃爆哭勇敢接種

國內本土新冠疫情趨緩，即將進入秋冬流感季，台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民日前示警，「今年將會是流感大年。」

南投青農快閃市集搬到國道服務區 新鮮在地蔬果搶商機

不再守株待兔！看準每月近2000萬的營業額商機，「南投青農快閃市集」利用周末假期搬到國道3號南投服務區，利用現場20個攤...

30度大熱天打流感疫苗 桃園出現電腦當機 長者辛苦排隊

全國今天開始打公費流感疫苗，65歲以上長者被列入第一波優先施打對象，桃園市汴洲里裡長楊鑫坤指出，政府的好意卻因為一早疾管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。