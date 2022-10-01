2022國際自由車環台賽明登場 警政署公布全台賽點路線

2022年國際自由車環台公路大賽，將於10月2日至6日分5站舉行，今年賽事列為國際自由車總會（UCI） 2.1級頂尖賽事，為亞洲規模最大且具指標性的公路大賽，將有來自全球26個國家15個頂級職業車隊或國家隊知名職業明星選手約120位菁英參賽。

警政署公布公路大賽的賽點與路線，賽道將進行交通管制，今年的競賽路線將自台北市揭開序幕後，由北向南進行各站競賽，各站競賽時間、地點如下：

警政署為確保各站競賽賽道行車順暢，維護交通秩序及選手安全，已通報各相關警察局落實執行交通管制勤務。