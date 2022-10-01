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2022國際自由車環台賽明登場 警政署公布全台賽點路線
2022年國際自由車環台公路大賽，將於10月2日至6日分5站舉行，今年賽事列為國際自由車總會（UCI） 2.1級頂尖賽事，為亞洲規模最大且具指標性的公路大賽，將有來自全球26個國家15個頂級職業車隊或國家隊知名職業明星選手約120位菁英參賽。
警政署公布公路大賽的賽點與路線，賽道將進行交通管制，今年的競賽路線將自台北市揭開序幕後，由北向南進行各站競賽，各站競賽時間、地點如下：
一、第1站-台北市站（10月2日9時15分）：台北市仁愛路繞圈賽，全程83.2公里。
二、第2站-桃園市站（10月3日9時30分）：桃園市政府至桃園市復興區角板山公園，全程120.59公里。
三、第3站-浪漫台三線站（10月4日9時30分、）：新竹縣竹北市光明六路東2段（與高鐵七路交岔口）至台中市石岡旅客服務中心，全程156.5公里。
四、 第4站-高雄市站（10月5日9時30分）： 起（終）點均為高雄市二二八和平紀念公園，全程155.6公里。
五、 第5站-屏東縣站（10月6日9時30分）：起（終）點均為大鵬灣國際休閒特區，全程149.83公里。
警政署為確保各站競賽賽道行車順暢，維護交通秩序及選手安全，已通報各相關警察局落實執行交通管制勤務。
警方呼籲用路人，各站賽會期間，請隨時收聽警察廣播電台路況報導，配合提前改道行駛，避開競賽管制區域，並遵守賽道各路口員警指揮疏導，以免增加管制區域周邊道路車流延滯及耽誤行車時間，共同維護交通順暢與賽事安全。環台賽相關活動資訊，可上2022環台賽官方網站 http://www.tourdetaiwan.org.tw ，或各站所轄警察局全球資訊網站查詢。
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