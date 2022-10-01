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雲林開打公費流感疫苗 這幾類學生醫護駐校施打

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣長張麗善今天接種流感疫苗並宣布縣內同步開打。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善今天接種流感疫苗並宣布縣內同步開打。記者陳苡葳／攝影

雲林縣20鄉鎮市衛生所及131家醫療院所今天同步開打第1階段公費流感疫苗，縣內醫事人員、機構受照顧者及工作人員、65歲以上長者、6個月至入學前幼兒、孕婦及6個月以內嬰兒父母等11類對象均可接種。

縣長張麗善、衛生局長曾春美今與疾病管制署南區管制中心專委蔡遠鵬、大埤老人會長蘇石川等人至大埤衛生所關心疫苗施打狀況。

張麗善表示，第1階段今起開打，包括醫事人員、機構受照顧者及工作人員、65歲以上長者、6個月至入學前幼兒、孕婦及6個月以內嬰兒父母、具高風險慢性病、罕見疾病、重大傷病、幼兒園及托育機構人員、防疫相關人員等對象。

另，國小、國中、高中及五專1至3年級學生，將由衛生局媒合14家醫療院所駐校接種；第2階段則於11月1日起納入50歲以上無高風險慢性病民眾接種。

曾春美表示，因同時為Covid-19防疫期間，民眾口罩不離口，近年流感流行率不高，加上民眾踴躍施打新冠疫苗，部分的人擔心重複施打副作用等，因此去年流感疫苗的施打率不佳，65歲以上為45％，較往年施打率低。

蔡遠鵬說，流行性感冒目前已在南半球開始有跡象，現在國門即將大開，防疫措施逐漸鬆綁，民眾群聚機會愈來愈增加，且流感與Covid-19都是呼吸道症狀，呼籲民眾疫苗打好，才有防護力。

虎尾若瑟醫院小兒科主治醫師吳柏蒼說，往年流感都是在天氣轉涼後進入好發季節，今年有提早跡象，目前門診已有A型流感病患，其中發燒、全身痠痛等症狀與Covid-19症狀類似，民眾需留意，不過一般人較難區辨是Covid-19或流感，前者如果快篩陰性但持續發燒不退，可至醫療院所快篩流感。

張麗善說，年滿71歲未曾接種肺炎鏈球菌疫苗者，可同步在各接種站施打公費疫苗；雲林縣另有自費購買5000劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗，提供設籍雲林縣65歲以上至70歲長者接種。

衛生局表示，肺炎鏈球菌疫苗可與流感疫苗同時接種，只要不同部位即可；疫苗施打約需2週後才會產生足夠抗體，呼籲符合公費疫苗接種對象儘早接種，相關資訊可至雲林縣衛生局網站查詢。

雲林縣20鄉鎮市衛生所及131家醫療院所今天同步開打第1階段公費流感疫苗。記者陳苡葳／攝影
雲林縣20鄉鎮市衛生所及131家醫療院所今天同步開打第1階段公費流感疫苗。記者陳苡葳／攝影

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