「秋老虎」持續發威 下周三起這些地區留意長時間降雨

周末好天氣，中央氣象局表示，今天各地仍為晴到多雲、穩定的天氣，環境偏東南風，迎風面東南部及恆春半島有些零星降雨的機會，而午後西半部山區有零星短暫陣雨，不過因為水氣較少，所以對流發展範圍較小，雨勢也不大，預估這樣的天氣會延續到下周二。

氣象局說，今天白天偏熱且紫外線較強，高溫普遍為33至35度，其中台北市、雲林、嘉義及南投地區可能有局部36度以上高溫出現，外出務必要做好防曬並多補充水分。

氣象局氣象預報員林定宜說，周二之前都是多雲到晴、天氣穩定也較炎熱，為「秋老虎」的天氣型態，西半部高溫可達34至35度，但夜晚會下降到25至26度，溫差達9、10度，民眾要注意。

林定宜也說，下周三開始東北季風增強，北部東北部明顯天氣轉涼，高溫降幅會較大，在迎風面的北部、東北部雨勢較明顯，預計會影響到周五。

氣象局說，下周三、周四水氣最多，桃園以北及宜蘭地區降雨時間較長，且雨勢較明顯，花東則是較為局部短暫，其他地區影響較少，僅在山區有午後局部短暫陣雨，下周五水氣略減少，桃園以北及宜蘭地區降雨稍趨緩，轉為較為局部的短暫陣雨。