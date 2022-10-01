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把握周末好天氣 下周三北部、東部轉涼又下雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今明兩天溫度偏高，各地白天高溫普遍可到32-34度以上，部分地區會有35-36度以上的高溫出現。本報資料照片
今明兩天溫度偏高，各地白天高溫普遍可到32-34度以上，部分地區會有35-36度以上的高溫出現。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，今明兩天台灣仍在太平洋高壓的影響範圍內，天氣的型態很夏天，平地一整天大致都是晴朗而穩定的天氣，只有山區中午過後雲量增多，可能有局部短暫陣雨或雷雨機會。

他說，今明兩天溫度偏高，各地白天高溫普遍可到32-34度以上，部分地區會有35-36度以上的高溫出現。整體而言，是一個相當適合安排外出活動的周末，建議好好把握。

晴朗炎熱的穩定天氣，預估可以持續到下周二白天。吳聖宇說，下周二晚間新一波東北季風南下增強，迎風面北部、東北部、東部天氣轉差，開始有下雨的機會。

他表示，下周三受到東北季風影響，北部、東半部為陰有短暫陣雨天氣，局部單點受到地形影響，可能有較多的累積雨量，中部、南部不受影響，大致仍是多雲或晴的天氣型態，只有山區午後仍會有局部短暫陣雨或雷雨出現。

吳聖宇說，東北季風南下也讓溫度轉涼，下周三北部、東北部白天高溫會降到27-28度，比起先前的炎熱大約下降至少4-6度，花東地區高溫也會降到30度上下。

至於中南部受影響有限，他表示，高溫仍可到31-32度以上，夜晚清晨低溫在北台灣會降到20-22度間，部分地區有機會降到20度以下，其他地方的低溫仍在22-25度左右。可看出主要受影響的區域還是以北台灣為主，其他地方的溫度仍然偏高。

吳聖宇說，先前相當活躍的熱帶洋面，目前也暫時平靜下來，短時間內來看似乎沒有新的熱帶擾動系統再發展的趨勢，不過10月份仍是熱帶擾動發展活躍的季節，而且秋季颱風的變動性很大，後續的情況仍值得持續觀察留意。

高溫 東北季風

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