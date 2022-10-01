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馬那邦山步道里程牌更新 楓葉鏤空意象凸顯賞楓特色

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
馬那邦山三角點手舉牌。圖／新竹林區管理處提供
馬那邦山三角點手舉牌。圖／新竹林區管理處提供

林務局新竹林區管理處最近全面更新苗栗縣馬那邦山的步道里程牌誌，希望讓前來的山友更能掌握自身位置及衡量體能調適。林管處表示，這次換裝的里程牌採不鏽鋼板烤漆，頂端設計楓葉形態的鏤空意象，藉此表達馬那邦山的賞楓步道風情與特色，兼顧美觀及耐用。

新竹林管處指出，馬那邦山標高1406公尺，是中部知名登山步道，山頂有一等三角點基樁1座，視野極佳，登頂山友可飽覽聖稜群峰及大安溪河谷景色，也可向西遠眺鯉魚潭水庫與關刀山山系；冬季的楓紅是馬那邦山最知名景色，每年當第一波寒流抵達後，也開啟了上山賞楓熱潮。

林管處表示，攀登馬那邦山有天然湖、上湖、珠湖3處登山口，3個登山口到達山頂的距離分別是天然湖2.3公里、上湖1.75公里、珠湖2.39公里，其中天然湖及上湖兩處登山口都位於大湖鄉東興社區境內，山友可選擇這兩處登山口，以一進一出的環形路線攀爬。

珠湖登山口位於泰安鄉境內，由此攀登的山友會在1.26公里處與上湖段的路徑會合，3個登山口常讓初次到訪的山友搞不清楚如何入山，原有的木製里程牌也有損壞、里程不符現況，使得山友未能獲得正確資訊，盼藉由這次里程牌更新，提供更明確的步道資訊，嘉惠山友。

新竹林管處表示，林管處去年設置新的手舉牌及這次更新里程牌後，目前還積極規畫整修馬那邦山步道及導覽牌更新工程，整修完成後將提供山友更優質的自然步道體驗，也請山友共同維護這些得來不易的步道設施，讓大家都能享受美好的自然環境。

天然湖段終點（山頂）。圖／新竹林區管理處提供
天然湖段終點（山頂）。圖／新竹林區管理處提供
馬那邦山登山步道導覽圖。圖／新竹林區管理處提供
馬那邦山登山步道導覽圖。圖／新竹林區管理處提供
馬那邦山不同登山口的交會點。圖／新竹林區管理處提供
馬那邦山不同登山口的交會點。圖／新竹林區管理處提供
馬那邦山上湖段里程牌1.5K。圖／新竹林區管理處提供
馬那邦山上湖段里程牌1.5K。圖／新竹林區管理處提供

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