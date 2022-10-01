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高溫上看37度 明天起3天秋老虎最凶猛 吳德榮：下周三變天

聯合報／ 記者楊德宜董俞佳／台北即時報導
今天至下周二各地晴朗穩定；白天熱、早晚涼，日夜溫差大，中午前後紫外線過量及危險級。本報資料照片
今天至下周二各地晴朗穩定；白天熱、早晚涼，日夜溫差大，中午前後紫外線過量及危險級。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，輕颱洛克在日本南方海面向東北東前進，逐漸變性中，對台灣無影響。歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，未來一周西北太平洋並無其他熱帶擾動發展的跡象，已脫離活躍期。

吳德榮說，今天至下周二中層大氣為副熱帶高壓籠罩，各地晴朗穩定；低層水氣不多，東半部及午後山區偶有局部零星降雨的機率。各地白天熱、早晚涼，日夜溫差大，中午前後紫外線過量及危險級。今天北部22至36度，中部23至36度，南部23至37度，東部21至35度。明天至下周二為秋老虎最盛期，將有更多地區的最高溫被推升至37度左右。

吳德榮說，下周三清晨至上午，東北風漸增強，北台灣雲量漸增，轉有局部雨；氣溫漸降，北台灣轉濕涼；白天氣溫下降幅度較大，約在25、26度；花、東下午起亦轉有局部雨，中南部地區受影響較小。

他表示，下周四大台北、東半部有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲；北台灣較涼，其他地區氣溫略降。下周五水氣略減，大台北東側、東半部仍有局部短暫雨，西半部晴時多雲。

吳德榮 紫外線

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