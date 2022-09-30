業界反映執行不便 出境團遊指引刪打三劑疫苗規定

觀光局今日下午發布「旅行業辦理入、出境團體旅遊操作指引」，隨後接獲業者反映，出境團體理由若得檢核旅客疫苗施打情形，執行上有不便之處，經與中央流行疫情指揮中心討論後，決定將正式發函之版本刪除請旅行社檢視旅客是否施打疫苗追加劑之條件，以便利業者執行。

觀光局說，「旅行業辦理入、出境團體旅遊操作指引」於今年上半年為重啟跨境旅遊即開始研擬，並多次與指揮中心及旅行業者討論，同時亦隨著防疫措施之調整滾動式商討。

觀光局強調，團體旅遊操作指引除有防疫考量，希藉指引提高旅行業及旅客參團之旅遊健康平安減少相關風險外，亦希符合實務操作便利性。

觀光局也說，考量目前國內疫苗施打率已有一定之比例，針對指引公布後業者之建議，經向指揮中心陳報並獲同意後，觀光局將於正式函發之指引中刪除旅行業檢核旅客疫苗施打情形之規定。

觀光局表示，此項調整獲得旅行業者高度肯定，且相關規範適用於10月13日之出入境團體旅遊，將於下周一正式發函予各旅行業公會，以讓旅行業者及民眾能據以參考遵循，安心參與跨境團體旅遊。