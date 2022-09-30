批公司化協商是騙局「毫無進展」 台鐵企工要交通部直球對決

日前交通部同意明年元旦起全體加薪2千元後，台鐵企業工會曾發出聲明說，未來會配合交通部國定假日疏運。怎料國慶連假前夕，工會今日突然表示，交通部交由無決定權的台鐵局應付工會，且在未經工會協商情況下，交通部內部已私下在台鐵公司化推動會報通過子法條文，所謂尊重工會都是騙局、協商淪為打假球，也要求直接跟交通部協商，如果拒絕，工會將在必要時間點真實的「禮尚往來」。

交通部回應，一直跟工會溝通、聽取意見，在6月中旬台鐵公司化子法協商開始，就成立跨部會的推動會報，由台鐵局跟工會雙方勞資協商，再把意見提到會報中討論，做為訂定子法的參考，未來也會找機會跟工會討論。

工會也說，目前與台鐵局進行了12場協商會議，內容毫無進展，甚至之前在5月18日交通部胡次長召開9小時的紅眼協商會議，會議決議亦遭忽視不認帳。

工會直言，如此進行下去，所作的努力只是徒勞，屆時交通部將直接上交子法到行政院，整個表現完全復刻母法的程序，要求後續子法協商由交通部出面與工會協商。