政策急轉彎！ 出境團體旅遊指引移除打三劑疫苗規定
交通部觀光局今日公布「旅行業辦理入、出境團體旅遊操作指引」，其中針對團體旅客出境原有需打3劑疫苗才能出團之規定，但經旅行公會全聯會反映該規定已不合時宜，因此晚間政策轉彎，修正指引中的相關規定。
旅行公會全聯會理事長蕭博仁晚間表示，觀光局和疫情指揮中心為了國人身體健康，旅遊安全，建議國人打滿三劑之後才跟團出國旅遊，是怕國外疫情嚴重，如果沒有打疫苗可能抵抗力不足較容易染疫，會增加防疫困難，所以綜合其他考量和全聯會及業者商量的結果，但旅行業者實在是很難去執行跟面面俱到，更重要的是沒有公權力。
蕭博仁說，建議提醒旅客參團儘量施打疫苗以增加抵抗力，維護旅客自身旅遊安全，並建議觀光局修正國人必須打滿三劑才能參團，現已修正完畢。
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