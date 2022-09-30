快訊

政策急轉彎！ 出境團體旅遊指引取消打滿3劑疫苗規定

中職／7局無失分擒龍 兄弟吳哲源10連勝創隊史本土新紀錄

美8月PCE通膨指標勁揚 Fed將再升息3碼

政策急轉彎！ 出境團體旅遊指引移除打三劑疫苗規定

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
針對團體旅客出境原有需打3劑疫苗才能出團之規定，經旅行公會全聯會反映該規定已不合時宜，在晚間進行修正，示意圖。記者黃仲明／攝影
針對團體旅客出境原有需打3劑疫苗才能出團之規定，經旅行公會全聯會反映該規定已不合時宜，在晚間進行修正，示意圖。記者黃仲明／攝影

交通部觀光局今日公布「旅行業辦理入、出境團體旅遊操作指引」，其中針對團體旅客出境原有需打3劑疫苗才能出團之規定，但經旅行公會全聯會反映該規定已不合時宜，因此晚間政策轉彎，修正指引中的相關規定。

旅行公會全聯會理事長蕭博仁晚間表示，觀光局和疫情指揮中心為了國人身體健康，旅遊安全，建議國人打滿三劑之後才跟團出國旅遊，是怕國外疫情嚴重，如果沒有打疫苗可能抵抗力不足較容易染疫，會增加防疫困難，所以綜合其他考量和全聯會及業者商量的結果，但旅行業者實在是很難去執行跟面面俱到，更重要的是沒有公權力。

蕭博仁說，建議提醒旅客參團儘量施打疫苗以增加抵抗力，維護旅客自身旅遊安全，並建議觀光局修正國人必須打滿三劑才能參團，現已修正完畢。

新冠肺炎 COVID-19 觀光局

延伸閱讀

台中確診+5789…流感疫苗10月1日開打 接種地點費用曝光

旅遊入出境指引出爐 入境旅客若染疫須自負治療費用

入、出境團體旅遊操作指引出爐 旅行社出接團有依據了

大陸研發mRNA疫苗臨床實驗中 首獲印尼緊急使用授權

相關新聞

政策急轉彎！ 出境團體旅遊指引移除打三劑疫苗規定

交通部觀光局今日公布「旅行業辦理入、出境團體旅遊操作指引」，其中針對團體旅客出境原有需打3劑疫苗才能出團之規定，但經旅行...

高雄展覽館明同步施打公費流感疫苗及次世代莫德納疫苗

高雄市今天新增3986例新冠肺炎病例，盛行率達25.22%，為防新冠疫情與流感同時肆虐，高雄展覽館接種站明天將同步施打流...

圖表／滾動調整每周都有變化！最新防疫規定整理看這裡（持續更新）

中央流行疫情指揮中心表示，因應各國邊境管制政策已逐步開放，兼顧社會經濟發展及民眾生活需求，經評估後決定分階段開放邊境，第一階段自9月29日零時起，維持「3+4」居隔模式，10月13日開放入境「0+7」，並放寬相關規定。

台南10月中旬前維持有條件開放探病 入境0+7禁止到醫院

台南衛生局昨日邀集各級醫院代表一同召開即時線上協調指揮中心（OLOCC）會議，做成「今年10月3日至10月16日，台南市...

逐步解封「免疫負債」將反撲？ 王必勝：口罩沒戴好更嚴重

我國朝邊境解封方向規畫，但有專家憂心，兩年多以來的高度防疫，恐會讓「免疫負債」提升，且有九成呼吸道疾病將反撲。對此，指揮...

旅遊入出境指引出爐 入境旅客若染疫須自負治療費用

觀光局今日正式公告「旅行業辦理入、出境團體旅遊操作指引」 ，請旅行業者遵循指引規範辦理入、出境團體旅遊。在出境旅遊部分，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。