醫療╳消防跨界對談合作零時差 搶救急性腦中風

腦中風搶救分秒必爭，近年來，醫療體系和消防端都積極制定腦中風到院前及到院處置要點，將病發傷害及傷殘減到最低，透過「醫療」╳「消防」跨界對談，目標是零時差搶救急性腦中風。

消防啟動 醫院接球

內政部消防署緊急救護組科長簡鈺純指出，救護人員是搶救腦中風病患的第一站，119指揮中心也扮演關鍵角色。2018年首屆總統盃社會創新黑客松競賽，選出了「救急救難一站通」，後續由衛福部、消防署、國家災害防救科技中心跨部會合作，深化專案內容。這個平台能達到資料的即時與透通性，除了將13個縣市消防局的手寫救護紀錄於今年7月全面電子化，全國消防機關的到院前資料都用標準格式來進行交換資料，完成到院前及到院後的串流。

各縣市已陸續推出救護車建置「12導程心電圖」系統搭配通報及正確後送，有效降低急性心肌梗塞死亡率；而急性腦中風的救治仰賴救護技術員（EMT）正確辨識，並在第一時間送到對的醫院。缺血性急性腦中風非常吃地方醫院的量能，應加強院前通報，消防端啟動之後，醫院要接住球，相互合作將患者的預後品質最佳化。

救護評估 醫院備戰

社團法人台灣腦中風學會秘書長周中興表示，腦中風與一般慢性病不同，隨著醫療技術的進步，注射靜脈血栓溶解劑（rt-PA）的黃金時間已經從3小時拉長至4.5小時，動脈取栓移除術也從病發8小時甚至24小時都有機會處理。腦神經的功能恢復比其他器官困難，中風會增加罹患血管型失智的風險、引發癲癇和失能，除了患者本身，也增加社會照護成本。除了定時健檢、建立良好生活習慣，更要加強中風衛教知識，學習辨識病兆和緊急送醫。

消防端是急救第一線，救護人員於現場評估病患狀況後，提前啟動院前搶救機制，醫院立即通知腦中風治療團隊，包括神經內科、放射科與檢驗部，盡速在一小時內完成所有檢查，確保急救流程順暢。後送整合過程非常重要，有賴E化加速遠距醫療，才能在第一時間作出對的判斷。

逆風行動 彰化、雲林在地亮點城市

彰化縣消防局埔心分隊小隊長林忠本認為，「送醫時間」是搶救腦中風的重要關鍵，啟動救治流程從民眾撥打119就開始。派遣員先初步透過電話報案辨識，只要民眾有緊急救護需求或疑似腦中風個案，就會立即發派救護車。

目前全彰化共有7家醫院可以施打靜脈血栓溶解劑，其中3家可進行動脈取栓移除術；全縣消防救護系統分配平板電腦，透過處置功能提醒，可以在救護車上緊急應變，檢傷病歷也會同步發送到醫療體系的團隊醫師手機群組中，以利醫院在60分鐘內完成檢查程序。目前12導程心電圖已有此流程，未來腦中風也會建立此流程，盡快辨識、處置、送對醫院，可以加速到院後決策治療。

建立治療SOP 24小時待命

彰化基督教醫院腦中風中心執行長孫穆乾指出，靜脈血栓溶解劑於2003年納入健保，但過了一定的時間就無法給付，彰化基督教醫院以病人權益為優先，提供自費治療的機會，並建立體系醫院SOP、整合專業團隊、優化消防端進入檢傷的通道，2010年的施打量為全台最高。

2014年開始開發彰基的中風臨床決策支援系統（iStroke），並使用獲得美國FDA與衛福部TFDA核准通過的遠距醫療設備，建立遠距中風治療系統，不僅能及時醫治，偏遠地區的民眾也能享有更高醫療品質與服務。

動眼測試 增強病兆辨識

雲林縣消防局緊急救護科科員黃朝群表示，15年前，雲林只有2家醫院能施打靜脈血栓溶解劑，現在則有6家醫院，其中還包括能執行動脈取栓移除術的台大醫院雲林分院，代表醫療端對腦中風救治愈來愈重視，相對的，救護人員的現場處置也會更加積極。

在腦中風的病兆辨識方面，原本使用的FAST多加了G（動眼測試），提升辨識度，也將腦中風的救治推進至到院前，爭取黃金時間。中風之鏈要串得很緊密，消防端的到院前通報、轉送和通知責任醫院，以及到院後的醫護團隊合作順暢，環環相扣才有機會。

衛教宣導 提高病識感

台大醫院雲林分院腦中風中心主任蕭又仁指出，靜脈血栓溶解劑與動脈取栓移除術的問世，讓缺血性腦中風的治療往前邁進了一大步，然其療效與接受治療的時間息息相關。雲林縣的老年人口比例高居全台第2，是腦中風的高危險族群。長輩因觀念不足、無法辨識中風症狀，往往睡一下、休息一下，就錯過黃金治療時間。