勵馨展開數位性別暴力被害人服務 邀大眾一起數位防暴

「他不斷在網路上散布我的私密照，但是不管是我，還是法律，卻都無能為力……」人手一機的時代，私密資訊和影像更容易取得和散布，網路性騷擾、散布性私密影像、性勒索，以及科技跟騷等「數位性別暴力」日益嚴重，勵馨基金會今宣布正式展開「數位性別暴力被害人服務」，希望能接住更多被害人，也呼籲大眾一起數位防暴。

勵馨指出，數位性別暴力類型甚多，傳送有性意味的短訊和言論，未經同意拍攝性私密影像、未經同意下散佈、分享、售賣性私密影像；要脅、恐嚇、勒索散佈性私密影像，以及去年底小玉偷臉事件等，其中「未經同意散佈性私密影像」是數位性別暴力大宗。

勵馨表示，衛福部今年開始啟動性私密影像申訴服務，截至7月底共有150人求助，據統計被害人性私密影像被四處散布至高達821個網址，遍及國內外。

勵馨基金會服務的C小姐，日前發現自己的私密照遭前任交往對象外流，她聯繫對方要求下架影像卻遭置之不理，只能透過社群網站的檢舉系統申訴，但流程曠日廢時，等待過程照片早已被流傳觀看。C小姐向勵馨求助，散布者的社群帳號因違規遭刪除，但隨後對方就創建了新的帳號，持續散佈C小姐及其他受害人的影像。

勵馨說，從服務中發現，與C小姐一樣是在知情、並同意的情況下拍攝，但加害人卻違反其意願將影像散布出去的被害人更是不在少數。此時，當事人更會遭遇各種的社會迷思，以及缺乏敏感度的警政單位勸退，要求當事人與加害人私了或和解。

此外，據勵馨內部統計顯示，2022年1至7月服務的2561人中，有352人的受暴經驗包含複雜且多變的「數位性別暴力」，最常見的樣態為網路騷擾、散布性私密影像、以及利用私密影像進行性勒索等。此類型被害人往往難以脫離暴力威脅，在創傷療癒的歷程上也更艱辛。

勵馨基金會執行長王玥好直言，無論是否同意拍攝，只要未經同意散佈他人性私密影像就是犯罪。勵馨深知數位性別暴力被害人處於多重困境，因此展開「以當事人為中心」的專業整合服務，如陪同報警、法律諮詢、性私密影像移除及下架資源連結、心理復原、重建的協助、人身安全的計畫討論等，希望接住更多被害人。

勵馨批評，目前「數位性別暴力」法規不足，例如性私密影像遭侵害的被害人最需要的是影像快速移除下架，不再有散布可能。但現今只能用《刑法：散布猥褻物品罪》或《個人資料保護法》處理，缺乏強制力，更未明訂被害人保護服務，呼籲立法院盡速完成修正《刑法》、《家庭暴力防治法》、《性侵害犯罪防治法》、《犯罪被害人保護法》來落實防治，未來更應進一步設立專法，補足修法後仍未解決的「缺乏禁制令」。