上班總是爆肝怎麼辦？養成8種護肝好習慣遠離肝苦生活

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「護肝方法」相關話題聲量，帶您了解網友熱議的8種護肝保養好習慣。

現代人生活節奏緊張，許多上班族都會面臨熬夜超時加班、作息不穩定等易導致「爆肝」的壓力。長期操勞累積下來的肝臟功能問題不僅使人容易疲憊，嚴重者更可能導致肝硬化、影響全身器官甚至危及性命，因此養成「護肝」的良好習慣勢在必行！

網議止痛藥吃多很傷肝 「早睡早起」規律作息修復免疫力

▲ TOP8 護肝保養好習慣 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上關於「護肝方法」的相關話題討論，可以發現「別亂吃藥」是聲量最高的網友熱議焦點，許多上班族都曾經歷身體不適卻沒空就醫的情形，只好自行購買成藥、止痛藥緩解症狀，輕度適量的藥物雖然能夠有效降低不適感，然而長期、過量或隨意服藥卻可能對肝臟造成極大負擔。如網友提問「止痛藥吃多真的會傷肝嗎？」便吸引不少人回覆「會，吃超過上限劑量就會傷肝，要記得看說明書的建議劑量」、「單次大劑量吃止痛藥很容易傷肝」、「跟其他藥物或是酒併用也會出事」等，呼籲其他網友自行服用成藥時更需要遵守正確的用藥指示，以免對肝臟與其他器官造成不可逆的損傷。

「早睡早起」則位居聲量第二名，當代上班族經常熬夜加班，或「報復性熬夜」追劇休息的生活型態也是導致肝功能出狀況的主要原因。有網友即表示肝臟會在夜晚入睡期間進行排毒與自我修復，一旦熬夜壓縮睡眠時間，也會連帶影響肝功能運作與身體免疫力，進而造成惡性循環。而有網友發文請益脂肪肝的形成原因，也獲得留言如「喝酒、熬夜，個人覺得這兩件事導致脂肪肝很常見」、「睡太少也會脂肪肝喔」、「除了吃東西跟生活習慣，睡眠也要注意」等，並提醒網友，即便有時候熬夜可以放鬆調劑身心，但長期下來身體仍會受損，因此要盡量讓睡眠週期規律，才能有效修復肝功能跟免疫系統。

另一方面，「心情放輕鬆」也是許多網友所認可的護肝方式，有網友從中醫觀點指出肝臟是跟人的情緒、壓力最有關聯的身體器官，因此積鬱負面情緒很可能會對自己的肝造成傷害，並表示「肝不受補，只能舒洩調養，盡量保持快樂就是最好的保肝秘訣！」其他關於護肝的相關討論也有網友提及「不生氣是關鍵」等等，可見情緒調適與身體健康也有相當密切的關連。

肝功能在生理機能中扮演相當重要的角色，因此任何人都有必要好好護肝！為了長遠的健康人生著想，希望大家盡量保持良好規律的飲食與生活習慣，並記得適當調適壓力跟情緒，才能遠離爆肝風險！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》