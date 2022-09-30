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飼料10月調降0.4元 畜禽產品跟著降？畜牧業界：需觀望

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
飼料業者宣布從10月1日起，每公斤調降0.4元，這是今年以來飼料首度調降。本報資料照片
飼料業者宣布從10月1日起，每公斤調降0.4元，這是今年以來飼料首度調降。本報資料照片

俄烏戰爭開打，輸入性通膨壓力加大，加上運費高漲，飼料價格今年連漲三次，但近期響應政府延長穀物營業稅5%到年底，因此部分飼料業者宣布從10月1日起，每公斤調降0.4元，這是今年以來飼料首度調降；但末端畜禽產品價格是否會隨之調降，仍需觀望。

台灣飼料工業同業公會證實，部分飼料業者10月1日飼料每公斤調降0.4元，各飼料廠將陸續發出公文，飼料價格微幅調降，響應政府延長減免營業稅政策。

根據中央畜產會統計，目前進口飼料玉米每公斤11.5元，黃豆19.2元。

台灣飼料工業同業公會總幹事鄒信男表示，各飼料廠會陸續發文，但也會優待會員客戶，個飼料廠優待的時期不一，有的優待半個月，有的一個月；他說，飼料業者也會看目前原料採購，有略由高檔回跌，畜牧業者也會跟飼料廠抗議，讓飼料廠受不了，即使目前的採購成本還是高的，但10月份有略微降一些，因此有調降飼料價格的作法。

鄒信男表示，7月、8月、9月的飼料採購都是成本相對比較貴，上兩個月飼料廠其實都在虧錢，但到了10月份有稍微下降，因此飼料價格就降了。

他說，因為過去採購的成本一直往上漲，飼料漲價都是延遲上漲，加上政府出面干預、頻頻道德勸說，後來又遇到降稅，飼料漲跌有太多因素，加上養殖業者也會像飼料廠抗議，現在飼料業者也展現善意調降。

鄒信男說，每一家飼料廠的狀況不同，以飼料利潤也非常微薄，各家的成本採購價錢不一樣，除了自己有飼料、自己飼養的垂直整合廠、利潤會好一些以外，若單純只賣飼料的廠，大部分都還在虧錢邊緣。

台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠表示，人事成本、相關費用居高不下，加上氣候溫差太大，疾病問題影響，氣候溫差太大；緊接著美國感恩節、聖誕節即將到來，國外禽流感、罷工等問題，貨運是否能夠順利來台還是未知數，此外，美金漲、台幣跌，台灣向國外的採購都以美金計價，這麼多重因素影響，回跌的飼料價格，短期間不太有機會可以反映到零售上，仍需觀望。

台中市養雞協會理事長陳佑澈表示，目前土雞、白肉雞量多，中秋節前雞肉價格已跌，飼料反而是這波降價最慢的；因此，飼料價跌後不太容易會影響到農畜產品價格，關鍵在於前端雞肉明明已經降價了，「為何消費者沒感覺？」他認為末端零售應該跟著反應價格；至於雞蛋，通膨、缺蛋是事實，五六月進來的種蛋雞，還尚未開始加入產蛋，業界推敲至少要欠兩年，價格要跌不太有空間。

飼料 通膨 漲價 雞蛋

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