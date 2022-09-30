花王深耕「兒童清潔安全教育」12年，線上線下4大行動，讓家事成為全家人的事！

「聰明做打掃，乾淨又安全！」花王(台灣)自2011年開始推動「兒童清潔安全教育」，今年已邁入第12年，累計幫助全台超過60萬名學童提升生活自理能力，並榮獲2022台灣永續行動獎「SDGs4教育品質銀獎」的肯定；近年更持續創新，與「PaGamO教育遊戲平台」跨界合作，鼓勵孩子玩中學，並透過有趣的線上測驗和互動繪本，提升孩子生活自理能力，實際地讓清潔教育從校園深入到每個家庭，創造Kirei美好永續生活。

圖/花王（台灣）提供

行動一：前進校園，親子共同分擔家事比例提升2成

身為清潔日用品領導品牌，花王(台灣)長期以扎根教育的方式關懷台灣社會，傳遞Kirei美好永續生活的理念與價值。自2011年起，花王(台灣)與靖娟基金會和各縣市政府教育局處攜手前進各校園，透過課本以外的生活教育，培養孩子聰明打掃的能力，並且從中獲得自信和成就感。

圖/花王（台灣）提供

圖/花王（台灣）提供

疫情下，孩子的清潔自理能力更顯重要，許多老師、家長都對花王饒富創意的教案給予正面回饋；而這些學齡兒童學會「家事小秘笈」後，經調查發現，幫忙分擔家事的比例大幅提升了兩成，可見清潔教育對孩子的人格發展、家庭打掃分工都有足重的影響。花王(台灣)今年也將繼續走訪全台各處校園，提供學校清潔安全教育教案、志工和資源，讓環境變整潔，生活也變得更美麗。

圖/花王（台灣）提供

圖/花王（台灣）提供

行動二：設計線上有聲繪本，讓清潔知識深入家庭

除了在線下一步一腳印地向下扎根，花王(台灣)也與時俱進，善用網路無遠弗屆的影響力，於2020年設計《花之王國清潔大作戰》線上有聲繪本，不只走進校園傳遞專業知識與經驗，家長在家也能透過親子共讀，帶著孩子從故事中學習豐富實用的做家事技巧與方法。

花之王國清潔大作戰線上有聲繪本

圖/花王（台灣）提供

行動三：攜手教育遊戲平台PaGamO，落實花王「Kirei美好永續生活」

自去年起，花王(台灣)更擴大與「PaGamO教育遊戲平台」合作，讓孩子在遊戲中跟著花王Kirei小將一起闖關完成清潔任務；今年持續將教案再升級，串聯花王永續策略方針、全球ESG趨勢，啟發孩子對環境永續的認知，並融入校園防疫清潔、後疫情家庭打掃分工等新觀念，鼓勵孩子於日常中落實花王「Kirei美好永續生活」，讓家事成為全家人的事！https://www.pagamo.org/

行動四：互動測驗大揭密，提升全家人的清潔即戰力

因應疫情時代宅生活，花王(台灣)發起清潔教育調查行動，透過互動測驗探討各家庭做家事的習慣，參加者除了可以了解自家清潔教育是屬於哪一個等級，並拿到花王(台灣)傳授的家事秘笈；家長也可利用短短5分鐘時間，陪孩子共讀《花之王國清潔大作戰》線上有聲繪本，學習清潔教育，還有機會抽中超實用的花王抗菌清潔好禮！藉由線上線下各式創意教案，讓全家人把「聰明打掃、乾淨安全」化為行動力，不只能培養生活自理能力，更能促進親子關係，讓孩子在後疫情時代擁有乾淨衛生的環境，以及健康快樂的身心。

測驗活動期間9/28~10/16，快來測驗你的清潔教育等級：https://bit.ly/3RhxKqm