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影／金門陶瓷廠推富貴吉祥八角碗 復古喜氣大受歡迎

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣陶瓷廠推出「富貴吉祥八角碗」，大受民眾青睞，也意外引起搶購。記者蔡家蓁／攝影
金門縣陶瓷廠推出「富貴吉祥八角碗」，大受民眾青睞，也意外引起搶購。記者蔡家蓁／攝影

全國唯一官窯~金門縣陶瓷廠創廠初期以精美手繪餐具、碗、盤等瓷器生產，兼顧了實用與裝飾兩大功能之訴求，民間俗稱為「碗廠」，近期陶瓷廠推出早期民間生活飲食用器「富貴吉祥八角碗」，由於包裝喜慶，大受民眾歡迎，據說有人一訂就是500組。

金門縣陶瓷廠長何桂泉表示，富貴吉祥八角碗是早期南方民間普遍傳統流傳的家庭用品，尤其盛行與廣東地區，盛行於閩南及東南亞華僑地區，而南方民間「雞」代表著一天的開始，就連香港知名電影裡也時常以富貴吉祥八角碗作為電影道具。

他也提及，在金門從早期至今，在民俗上仍保有入新厝時會帶隻大公雞入厝，謂帶路雞及起家(雞)，而舊時的富貴吉祥八角碗還會作嫁奩，喻意夫君興家富貴。

何桂泉也透露，這組產品因為包裝喜氣，很受民眾青睞，有人買來當作提親的嫁妝，也有人買來餽贈好友，有人一買就500組，讓他們差點爆單，開賣將近一個月以來，算是最熱銷的商品。

據了解，這組八角碗，中間有大公雞、左有大牡丹，右有大蕉葉，本為農家事，卻意味深長–公雞一鳴天下曉，八角猶見八方財，牡丹開花見富貴，象徵「功名富貴」；芭蕉葉特別大，諧音「大葉」，閩南話的「雞」與「家」同音，畫中意為「興家立大業，功名富貴」。

今天有位台北來的潘小姐剛好到陶瓷廠參觀，看到這組碗也愛不釋手，直說很復古，很少在外面看到八角碗，且還有許多吉祥的意涵，會想買多組送給朋友，也誇獎陶瓷廠設計商品很用心。

這款「富貴吉祥八角碗」單件碗NT：350元、二入精裝禮盒(碗、筷、匙) NT：1399元、六入精裝禮盒(碗) NT：2100元。

金門縣陶瓷廠推出「富貴吉祥八角碗」，畫中意為「興家立大業，功名富貴」。記者蔡家蓁／攝影
金門縣陶瓷廠推出「富貴吉祥八角碗」，畫中意為「興家立大業，功名富貴」。記者蔡家蓁／攝影
全國唯一官窯~金門陶瓷廠近期推出「富貴吉祥八角碗」，由於包裝喜慶，大受民眾歡迎，廠長何桂泉（左）強力推薦。記者蔡家蓁／攝影
全國唯一官窯~金門陶瓷廠近期推出「富貴吉祥八角碗」，由於包裝喜慶，大受民眾歡迎，廠長何桂泉（左）強力推薦。記者蔡家蓁／攝影
金門縣陶瓷廠推出「富貴吉祥八角碗」，看起來相當復古，頗受歡迎。記者蔡家蓁／攝影
金門縣陶瓷廠推出「富貴吉祥八角碗」，看起來相當復古，頗受歡迎。記者蔡家蓁／攝影

金門 餐具

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